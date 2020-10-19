貪腐溫床｜內地大專28領導受查處 七成屬校長、黨委書記

內地大專院校已成「藏污納垢」之地。根據中共中央紀委國家監委屬下的《中國紀檢監察報》報道，今年內已有28名大專院校廳局級的領導人被查處，其中超過七成是校長、院長與黨委書記。

該篇題為「破解高校一把手監督難」的文章指出，近期有多宗大專院校領導幹部違紀違法案件被通報，遭查處的28名人士中，共有17名大專院校領導階層受紀律審查和監察調查，其中有6人為黨委書記、7人為校長與院長；另有11名領導階層被「雙開」或開除黨籍（被查時已退休），其中3人為黨委書、4人為校長與院長。

根據有關文章，今年內因涉貪遭查、落馬的大專院校校長、院長與黨委書記，共20人，佔比超過7成。報道又特別提到，以地區分佈來看，雲南省紀委監委共對4人展開審查、調查最多；「雙開」或開除黨籍，則以內蒙古自治區的4人最多。

報道引述北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水的說法指出：「從查處的案件可以發現，高校腐敗既有一般腐敗的特性，又有教育行業特點。」他認為，大專院校的貪腐多集中在基建後勤、選人用人、招生考試、科研經費、校辦企業等領域。這些領域與社會關係比較密切，資源和權力都比較集中，問題也比較突出。

莊德水分析，在這種情況下，作為「一把手」的黨委書記或校長等人很容易用行政權力謀取個人經濟利益，面臨「花錢一支筆、用人一句話、決策一言堂」所帶來的廉政風險。

《中國紀檢監察報》

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