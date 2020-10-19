深圳「試點改革」專家質疑成效

國家主席習近平上周南下出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會後，國家發改委昨公佈「深圳綜合改革試點」首批40項的授權事項清單，包括推出深市股指期貨、展開創新企業境內發行存託憑證（CDR）試點，並推動簡化外籍人才簽證等。有分析認為，中共高層有意賦予深圳在推動改革上更多自主權，盼藉此增加深圳對外資的吸引力，但中共計劃經濟思維始終未改，故效果成疑。

有別以往層層審批

國務院上周公佈「深圳綜合改革試點實施方案」（2020-2025），昨舉行記者會公佈40條授權事項清單。金融方面，包括推動具創新引領示範作用的企業發行股票或CDR並在深交所上市，並賦予更大改革自主權，以及加快放開增值電訊業務並逐步取消外資股比等限制。國家發改委副主任寧吉喆強調，這次綜合授權有別以往的「層層審批、逐項審核」，除明確要報批的事項，其他不再逐項報批。深圳市長陳如桂表示，首批授權清單中20多項，需修訂現行法規。

早在2018年有傳中國證監會推進CDR進程，讓於海外上市的中資新經濟企業回歸內地A股掛牌，但後來再無下文。經濟分析師羅家聰對本報稱，相信國家發改委現表明擬在深圳進行CDR試點，與中概股在貿易戰下醞釀加速從美退市有關。「（中概股）沒甚麼選擇，一係香港，一係深圳，最高領導人說做就做，要做可以很快，不過要吸納外資就難。」對於深圳擬推動簡化外籍人才簽證，方便外資企業進駐，他認為外國人在華工作有機會被扣留的說法甚囂塵上，近期已越來越多外企高管撤出中國。

時事評論員劉銳紹指，當局雖聲稱授權事項清單不用「層層審批」，但這並非真正的權力下放。「當局稱『除明確要報批的事項，其他不再逐項報批』，就是留下了一條尾巴，如果它覺得情況失控，地方僭越了中央，它就會把某些事情列為必須報批。」他指這些情況以往在深圳多年都有發生，地方領導都會揣摩上意不會逾越紅線，導致多年來改革停滯不前。發改委網站/《蘋果》記者