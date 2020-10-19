胡適留學日記｜台傳媒人質疑來歷 「文革時逼胡兒自殺的人搶走？」

胡適留學日記以天價賣出，震驚文化界。台灣雅言文化創辦人顏擇雅昨日卻於facebook發文，提出種種疑點，

顏擇雅指自己得知成交價，寫道：「我第一念頭是洗錢。但又覺得不可能，因為拍賣地點是北京，賣家也是中國富豪。看不出這筆錢有何可能藉由這此交易洗出境外。」

顏擇雅繼而提出來源問題：「這次賣家應是（上海收藏家）梁勤峰，他說是2014年在香港買到。對方不願曝光，所以不想拿去拍賣市場。這種案件，是蘇富比與佳士德等國際大行都不可能接的。怎知來源不是偷或搶或趁亂打劫 ? 怎知原主後代會不會出來主張權利 ?」

對於日記的擁有權，顏擇雅再寫：「這件寶物原來物主當然是胡適。他在1949倉惶離開北平，18冊留學日記留在原來寓所是最可能的。既然小兒子胡思杜留在北平，當然歸他保管。寶物失蹤，應該是胡思杜1957年自殺後。拿走這18冊日記的，是路人甲，是胡思杜友人，還是參與批鬥他，逼他走上絕路的人 ? 這就予人很大想像空間。」

顏擇雅續稱稱：「但這人想必真識貨。18冊胡適日記，他知道要好好隱藏，使其逃過文革十年的劫難，並在改革開放後輾轉帶到香港。私藏 56年，2013才尋求脫手，應該已經是第二代了吧 ？我的第三念頭是有沒可能是偽造，想到七十年代偽造希特勒日記騙過一堆專家的事。畢竟參與驗證這件寶物的專家並不多，所以我認為無法排除這個可能。」

根據內地傳媒報道，2013年的9月，上海藏家梁勤峰在香港接到朋友來電，稱一名神秘的海外藏家，欲出售一套珍貴的藏品。細問之下，原來是失落多年，學界求之而不得的胡適留學日記手稿本。

即將要到歐洲的梁勤鋒委託友人處理，３天後即成交，對於日記的價錢，梁曾指：「只知道和其它幾件民國寶物打包購買，花了上億元…… 」2016年4月，梁勤峰先生將《胡適留學日記手稿本》影印本捐贈予上海復旦大學圖書館。

胡適曾中的日記《歸娶記》寫下一首詩：「此次冬秀乃極大方，深滿人意。吾作新婚詩云：十三年沒見面的相思，如今完結。把一樁樁傷心舊事，從頭細說。你莫說你對不住我，我也不說我對不住你。——且牢牢記取這十二月三十日夜的中天明月。」這是胡適作為白話文的鼻祖，用白話文寫給新婚妻子的一首深情款款的新詩。

這首詩的出處，是18冊日記。這也是整套日記中首次問世的資料。在此之前，胡適的研究者連他的確切結婚日期也不清楚。

胡適對將這場婚禮的證婚人、主婚人、雙方家長的交流，甚至還有婚禮禮堂的外形，全部記在日記上。

facebook／綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！