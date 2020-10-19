韓戰70年｜劍指美國？央視拍「抗美援朝」記錄片《為了和平》

今年是韓戰開打70周年。中央電視台昨晚（18日）開始高調播出「抗美援朝」大型紀錄片。由於中美最近關係陷入建交以來最緊張狀態，央視此舉疑似向美國嗆聲的意味。更諷刺的是，該系列紀錄片的名稱為《為了和平》。

央視報道，「為紀念中國人民志願軍抗美援朝（北韓）出國作戰70周年，經中央軍委批准，中央軍委政治工作部組織拍攝了6集大型電視紀錄片《為了和平》」。

昨晚播出的第一集名為《正義擔當》，「主要回溯美發動對朝鮮（北韓）全面戰爭的歷史背景和國際環境，以及給新中國國家安全帶來的嚴重威脅」。該紀錄片一共6集，分別為《正義擔當》、《殊死較量》、《血性迸發》、《英雄讚歌》、《萬眾一心》、《偉大勝利》，每集約50分鐘。

報道形容紀錄片「充分彰顯中華民族不畏強暴、維護和平的堅定決心和巨大貢獻」、「這部電視紀錄片，將引導激勵廣大官兵和社會群眾大力弘揚偉大的抗美援朝精神和民族精神，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍…實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻。」

今年的韓戰周年疑似因為美中關係緊張而特別引發關注。南韓偶像團體防彈少年團（BTS）日前獲頒「James A. Van Fleet Award」獎項，以表彰對促進韓美關係的貢獻時，BTS隊長RM（金南俊）在得獎感言中感謝韓美兩國犧牲者，豈料引起中國小粉紅網友痛批。

韓聯社當時報道指出，中國近期因與美國紛爭不斷，特別強調「抗美援朝精神」，具有愛國主義、英雄主義等意涵，中國網友也認為BTS這段感言因感謝美軍而涉及「辱中」。

台灣《蘋果新聞網》／央視

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