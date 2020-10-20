與中國關係持續惡化 印度擬與台灣開啟貿易談判

印度與中國的關係，近期持續惡化，彭博社20日報道，指印度政府內部對於與台灣正式展開貿易協議談判的支持聲，越來越大。對此，台灣貿易局稱，近年台灣被印度官方列為正式招商重點，尤其是ICT產業，但未有回應貿易談判方面是否有進展。

台灣經濟部則表示，台印兩邊關係近來的確日益加溫，台商到印度投資越來越多，加上近年中美貿易戰、全球爆發武漢肺炎，全球供應鏈有重組機會，許多電子大廠也到印度設廠，從戰略上來說，印度也是台灣新南向發展的重點對象。

彭博社報道，根據印度政府一名不具名高層官員透露，台灣一直尋求與印度進行貿易談判，但莫迪（Narendra Modi）政府考慮一旦達成協議，且於世貿登記，勢必惹中國不快而引發爭端，因而裹足不前。

不過，近月主張與台灣貿易協商的印度政府鷹派取得上風，該官員指出，若與台灣達成貿易協議，將有助印度尋求在科技和電子領域擴大投資的目標。不過目前尚不清楚何時能作出展開談判與否的最終決定。

報道指，較早前，莫迪政府批准台灣鴻海科技集團、緯創資通，以及和碩聯合科技在內多間企業在印度生產產品，以利未來5年能吸引價值逾10.5兆盧比的智能手機生產投資。中國施壓下，大多數重要經濟體都迴避與台灣展開貿易談判。而印度與許多國家一樣，未正式承諾台灣主權。不過，2018年時，台灣與印度簽署雙邊投資協定（BIA），以擴大雙邊經貿投資關係。

中國外交部發言人趙立堅20日在北京例行記者會上，就印度或計劃與台灣簽署經貿協議一事表示，「印方應切實恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題」，稱「中方堅決反對任何建交國與台灣發生任何形式的官方往來，堅決反對簽署任何官方性質的協議」。

綜合報道

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