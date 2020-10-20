兩岸局勢升級｜台軍C-130H運輸機抵東沙 證仍能掌握空域

台灣海巡署安排立榮航空包機，上周四（15日）飛往東沙時，被香港拒絕進入飛航情報區而折返，令人憂慮當地駐軍無法補給。台灣空軍今日派出C-130H運輸機飛往東沙補給，國防部副參謀總長李廷盛中將更隨機前往視察及勉勵官兵，證實當地補給不受影響。

台灣軍聞社報道，空軍出身的李廷盛乘坐C-130H運輸機前往東沙，慰勉當地海巡官兵與少部分海空軍人。圖片顯示李廷盛與海巡官兵合影背後，除有1架機號為1314的C-130，左側另有1架機號不詳的C-130，至於是否為此次一起飛抵則不得而知。李廷盛在島上先聽取簡報，並巡視島上各項生活設施，他除肯定官兵捍衞台灣領土、領空、領海安全，同時亦指應建立聯戰機制，掌握關鍵海空域動態，以達料敵機先、早期預警。

儘管軍機不受香港飛航情報區管制，但這次李廷盛前往東沙視察，目的是要向台灣傳達仍能有效掌握空域情況。

至於立榮航空，原計劃在22日有航班從高雄飛往東沙，航空公司指已向台灣民航局申請飛行，目前未能回應飛行事宜。不過，由於熱帶風暴沙德爾進入南海，如果當日受到風暴或天氣影響，航班有可能取消。

軍聞社／中央社

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