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2020胡潤中國百富榜丨馬雲4,000億身家四度成為中國首富 恒大許家印跌兩位

1小時前
2020胡潤中國百富榜中，馬雲以4,000億人民幣身家，四度成為中國首富。

胡潤研究院今日公佈2020年中國富豪榜，阿里巴巴兼螞蟻集團的創辦人馬雲以4,000億人民幣（下同，約4,640億港元）身家，第四度成為中國首富，身家漲了1,250億（約1,450億港元）；騰訊創辦人馬化騰以3,900億（約4,524億港元）身家排第二，身家漲1,300億（約1,508億港元）；農夫山泉創辦人鍾睒睒首次登榜就排第三，有3,650億（約4,234億港元）身家。

鍾睒睒的「養生堂系」今年有兩間市值百億美元的公司上市，包括萬泰生物及農夫山泉，分別於A股及港股上市，兩間公司市值總和逾4,000億元。胡潤百富榜指，由同一位創辦人創建兩間百億美元市值的企業，此前只有馬雲及京東的劉強東做到。

疫情令網購增加，推動新經濟發展，中電商業迅速發展帶動速遞行業，順豐創辦人王衛身家暴漲1,300億至2,400億元（約2,784億港元）排第四。美團創辦人王興今年身家倍增逾3倍至1,700億元（約1972億港元），排第13名。

房地產行業富豪比例從14.8%下降至10.6%，陷財困的恒大許家印今年身家有2,350億元（約2,726億港元）排第五，排名下跌兩位；碧桂園楊惠妍家族並列第6。

40歲的拼多多創辦人黃崢年初將名下千億財富用於慈善，但仍有身家2,200億元（約2,552億港元），排第八，與網易創辦人丁磊並列。

另外，29歲的喜茶創辦人聶雲宸以45億元（52億港元）身家首次上榜，是榜上唯一的90後白手起家企業家。

胡潤研究院

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