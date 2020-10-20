新疆反擊「大規模強迫勞動」講法 發報告指少數民族就業有「三自」

新疆「再教育營」引起國際社會越來越多的關注，甚至有民間智庫發表報告指，新疆存在「大規模強迫勞動」現象。新疆官方媒體天山網今日發文指，新疆發展研究中心邀請有關專家學者，調查新疆少數民族群眾勞動就業狀況，昨日發表報告稱，新疆少數民族民眾勞動就業呈現明顯的「三自」，即自願性、自主性和自由性，企圖反擊西方社會對新疆再教育營存在強迫勞動的指控。

報道謂，該份報告題為「新疆少數民族勞動就業調查報告」，但未必清楚交代，調查進行的確切日期與參與的專家身份。報告宣稱，有關調查組實地走訪了新疆伊犁、克拉瑪依、喀什、和田、克孜勒蘇，以及北京、天津等地的70多間企業、農村勞動合作社和個體創業點，與800多名企業管理人員、員工、個體戶和少數民族群眾座談訪談，研讀了2016年以來26份政府文件和2005年以來48篇相關學術論文。

報告綜合分析認為，新疆和內地省市、各級政府部門、有關企業積極幫助新疆少數民族群眾勞動就業，充份保障各族群眾的勞動權、發展權等基本權利，各族群眾自願勞動、自主擇業、自由創業，完全不存在所謂「大規模強迫勞動現象」。

報告稱，近年來，新疆南部四地州（喀什地區、和田地區、阿克蘇地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州）各項產業快速發展，但仍不能滿足當地民眾就業需求，越來越多城鄉富餘勞動力將目光投向收入更高、工作條件更好、生活環境更佳的新疆北部城市和內地發達省市。

另外，不少專家學者近年研究少數民族民眾在北京、天津、東莞等地勞動就業狀況，普遍認為少數民族民眾外出勞動就業完全是自願、自主和自由的，他們自願決定外出勞動，自主決定去哪裏就業，自由選擇何種工作。調查組在相關學術文獻中，沒有查到任何關於「強迫勞動」的詞語或近似表述。

《調查報告》還聲稱，新疆少數民族民眾的宗教信仰自由權利得到保障，有尊嚴地生活。另外，少數民族婦女思想獲得解放，還實現社會保險全覆蓋。

美國等西方國家近年指控中國當局，在新疆將超過100萬的維吾爾和其他少數民族穆斯林送去「職業技能教育培訓中心」（教培中心）接受「再教育」。不過，中國去年12月就曾宣佈，這些教培中心學員都已結業，但西方研究人員發現，大陸實際上仍在追加新疆拘押營的建設投資。

德國的新疆問題專家鄭國恩（Adrian Zenz）早前發表的研究報告更指出，近日就連西藏也開始模仿新疆的做法，對藏區「剩餘勞動力」進行大規模、系統化的「軍旅式培訓」。

天山網

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