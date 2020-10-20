斯里蘭卡財困再向北京借$54億 國務部長：中國最有錢

中國搞一帶一路「大撒幣」，一直被指是不少國家的提款機。據外媒報道，已積欠中國鉅額債務的斯里蘭卡，正尋求再向中國貸款7億美元（54億港元），引起反對黨批評和外界關注，但斯里蘭卡一名國務部長對此辯稱，再向中國貸款是因中國現在有最多錢。

《印度報》（The Hindu）今日刊登斯里蘭卡貨幣、金融市場與國營企業改革部國務部長卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）的訪談。卡布拉爾曾在總理馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）主政期間，擔任斯里蘭卡央行總裁。

他指出，過往的歷史中，不同時期有不同國家擁有最多現金，而現在正好轉向中國，中國有最多錢，所以中國自然而然向全世界進行投資。卡布拉爾表示，大家都應該尊重這點。

世界銀行和國際貨幣基金（IMF）預測，在武漢肺炎疫情打擊下，斯里蘭卡今年的國內生產總值（GDP）將委縮7%，國際信用評級機構穆迪（Moody’s）更因斯里蘭卡鉅額外債，收入下降和生活成本上漲，把斯里蘭卡的評級下調兩個等級。

面對嚴重財困，卡布拉爾相當樂觀，並說斯里蘭卡正探索償還債務的不同選擇，包括從中國獲得更多貸款，與印度和中國建立貨幣兌換機制（currency exchange facilities）及發行武士債（Samurai bond）和熊貓債券（Panda bond）。

中國國務委員楊潔箎上周率領訪問團訪問斯里蘭卡，並與斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）和身兼財政部長的總理拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）會面，斯里蘭卡與中國訪問團正討論再向中國貸款7億美元。

據悉，中國在3月曾批出5億美元（38.7億港元）的貸款，給斯里蘭卡作為對抗武漢肺炎衝擊的資金。此外，斯里蘭卡還與中國訪團就一項價值近15億美元（116億港元）的貨幣互換協定進行談判。

迄今為止，斯里蘭卡已向中國借款超過50億美元（387.5億港元）。

鑑於中國繼續透過大舉貸款試圖控制斯里蘭卡，印度儲備銀行（RBI，印度央行）7月也與斯里蘭卡簽署4億美元貨幣兌換協定，協助增加斯里蘭卡的外匯存底，且正考慮給予斯里蘭卡10億美元（77.5億港元）的貸款。

斯里蘭卡的經濟規模只有880億美元（6,820億港元），但外債已高達550億美元（4,262億港元），其中10%是向中國借貸。

有指，斯里蘭卡已掉入中國「債務陷阱」，因積欠大筆債務而被迫把赫班托達（Hambantota）深水港租給中國99年，現在卻再度因借款擴大積欠中國的債務。對此，卡布拉爾辯稱，每個國家都會根據所認定最適合自己的方式，制訂自己的融資辦法。

中央社

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