釣友擅登港珠澳大橋橋墩垂釣被帶走 發燒友：12港人單嘢後執得嚴咗

港珠澳大橋耗資逾千億元興建，港人港車都不使用，導致入不敷支，回本無期，但內地人卻發現這個大白象工程的另類用途。廣東當局近日在大橋的青州航道橋墩附近，拘捕了一行11名大陸籍非法垂釣者，檢獲26枝魚竿和五箱漁穫。曾經常到大陸水域釣魚的發燒友向《蘋果》表示：「港珠澳比較敏感啲，我哋就唔會出去，而且呢排12港人嗰單嘢，執得嚴咗，所以我哋都少咗出大陸水。」

港珠澳大橋海事局執法大隊本月11日下午3時，在西人工島及澳門拱北之間的青州航道54、57和59號橋墩內，發現垂釣者，共伸出26支魚竿，並指垂釣行為嚴重影響航道通航環境。海事與公安人員當日合共拘捕11人，分別來自廣州、佛山、中山及珠海等多地。執法人員確認橋墩內部和橋樑航道無異常，即讓現場通航環境恢復正常。

公安部門確定交通艇船東黃某駕船擅自進入、停靠國家管制水域的違法行為，沒收黃某違法所得，予以五日行政拘留，並追繳違法所得500元人民幣（下同，約580港元）。由於11名登墩垂釣者態度合作，念其初犯，予以警示教育處理。翻查內地法律，船舶擅自進入、停靠國家禁止或限制進入的水域或者島嶼，船舶負責人等人最高可被罰款1,000元（約1,160港元），嚴重者會被拘留五天以下。

本港資深釣魚發燒友洪先生對《蘋果》直言：「其實（我哋）仲有出大陸水，但港珠澳比較敏感啲，我哋就唔會出去，只係會去啲島仔或者荒島嘅水域釣。但有啲艇家知道某大陸水域少人搞，會膽博膽載啲釣友出去。但呢排12港人嗰單嘢，執得嚴咗，所以我哋都少出大陸水。」

洪先生補充：「其實香港都有出團去香港嗰邊嘅大橋橋墩釣魚，唔會有人理你，而家出去大概200幾蚊一位。橋墩係聚到魚，好多鱲魚釣，（所以）香港出船嘅釣友就唔會去到大陸嗰邊嘅橋墩。」他分析：「（11名釣友）可能又太過份啦，直頭走埋上去入面釣，畀人睇到，大陸咪捉人囉……呢啲情況以前都發生過，全部拉晒返去，畀錢先放人，架生會畀返你嘅，有時就捉咗你一日半日先放人，視乎（大陸）佢哋想點做，你知佢哋想點做就點做㗎啦。」

有趣的是，這個釣魚話題在新浪微博也被某些網民扯到港獨，有網民批評：「只有香港真正融入大灣區了，這座橋才會忙碌起來，所以，最大的阻礙就港獨勢力。」但也有人調侃道：「雖然這是違法的，但不得不說，就目前為止，確實有效提高了這座橋的利用率。」

《蘋果》記者 / 新華社 / 新浪微博

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