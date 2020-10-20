補習學校爆煲｜4,000人圍優勝北京總部追逾千萬 500教師被欠薪 創辦人保證唔走佬

北京老牌教育機構「優勝教育」爆煲事件不斷發酵，昨日（19日）大批維權者聚集在北京朝陽區的總部，當中有前來退款的學生家長，涉及金額近千萬，以及有多達500名員工被拖欠工資，現場高峯時一度聚集多達4,000人。優勝教育官方微博17日曾發文澄清沒有破產，而且會越來越好。

不過，優勝教育總部已人去樓空，十多個分校區的家長已組成維權群組，派出代表與優勝教育，以及朝陽區政府負責人溝通。朝陽區一名教師稱，該校區拖欠教師工資數額已達125萬元人民幣（下同；約145萬港元）。粗略統計，僅優勝教育北京廣渠門校區，家長未退款的學費已超過900萬元（約1,044萬港元）。

優勝教育創辦人兼董事長陳昊在與現場各校區家長進行視像對話時表示，由於疫情影響，北京優勝教育現時營收只有過去的四分之一，對眾家長受到的損失感到很抱歉。他還表示，自己不會「跑路（走佬）」，優勝教育也不會破產。

優勝教育經營困難早有端倪。去年下半年開始，在上海、天津、成都、重慶及哈爾濱等全國多地學習中心被陸續爆出退款難、員工欠薪及辦學不規範等問題。

現場維權的家長李紅表示，去年10月便向優勝教育提出退款，過了1年時間仍未收到。「我4年前把唯一的房子賣了，一共賣了200來萬，其中交優勝的學費得有三四十萬，就為了給孩子補課。」李紅說，她是一名全職主婦，只有丈夫賺錢養家，經濟並不富裕，而丈夫至今不知道她押在補習機構裏。

李紅稱，孩子小學6年級開始在優勝教育補習，因該機構是行業內知名品牌，孩子此前上課的效果也不錯，因此她一直很信任。她先後繳交14萬元、13萬元、5萬元和4萬元不等的學費，而職員承諾續課會贈送課堂，如到了高三時用不完，可隨時退款。李紅多次續費後，開始發現課程管理混亂，至去年10月，她決定申請退款，但至今仍未能追回款項。

對於討薪的老師來說，維權同樣舉步維艱。北京搜寶校區一名老師表示，早在疫情期間，工資發放已時斷時續。「有時候一個月發500元，好的時候一個月能發幾次500元。」當老師表示不滿，負責人便會組織網上會議，表示公司資金出現問題，希望大家能夠和公司一起共渡時艱。該老師已被拖欠約2萬多元，現場有人力資源保障部職員告訴她，如果想討回工資，只能通過勞動仲裁方式。

優勝教育官方網站顯示，該公司成立於1999年，課程面向6至18歲小初高學生的優勝個性學（一對一到一對三）、面向4至12歲青少年的綜合素質培訓的優勝派、綜合性家庭教育服務中心優勝家和在線教育品牌優勝網校。目前，分社覆蓋包括北京、上海、天津在內的34個地區，共有1,200多間直校區。

今年，優勝教育就涉及159宗司法訴訟，北京海淀市場監管局近日已發出「消費預警」，優勝教育高居教育培訓行業投訴率黑榜榜首，這已是該機構第3次上榜，投訴案件最多，解決率最低，僅有3.63%。

財新網

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