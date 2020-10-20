曾當駐美大使　擁36博士銜頭

以倡導白話文、領導新文化運動聞名於世的胡適，被人尊稱為「胡博士」。他一生擁有36個博士頭銜，是世界上擁有最多博士學位的人之一，不過大部份都是不同大學院校頒授的榮譽博士。據統計，除了哥倫比亞大學的博士頭銜外，其餘有34個都是來自歐美等名校，以及一個來自香港大學。

學術影響深遠

生於1891年的胡適是安徽人，父親胡傳做過清朝官員。胡適在19歲考取了庚子賠款的官費生，遠赴美國留學，取得哥倫比亞大學的哲學博士學位。

胡適在美國期間，在《新青年》上發表了《文學改良芻議》，倡導文學革命，名震一時，得到當時北京大學校長蔡元培的注意。因此在1917年回到中國時，胡就被蔡邀請擔任北京大學教授。

他亦曾擔任中華民國駐美國大使。1938年10月，抗日戰爭打得危急，廣州、武漢相繼失守，國民政府遷至重慶。胡適於危難之間獲任命為駐美大使，直到1942年卸任。他在任期間主要任務是爭取美國改變綏靖主義立場，支持中國抗戰。

胡適在1962年於台北因心臟病發逝世，終年70歲。他一生的學術活動主要在文史哲方面，主要著作有《中國哲學史大綱》 、《嘗試集》、《白話文學史》等，在學術上影響最大的是提倡「大膽假設 、小心求證」的治學方法。

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