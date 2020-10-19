美國大選●專題｜因「六四」被列黑名單 林培瑞評中國通：余茂春同博明最出色

距離美國總統大選只剩下兩周時間，無論最終誰人勝選，都必須重新面對處於劍拔弩張、充滿矛盾與衝突的中美關係。《蘋果》特別邀請到美國資深中國問題專家、加州大學河濱分校（UC Riverside）教授林培瑞（Perry Link），就當前美國人對中國態度的轉變，以及他對一班在華府主導對華政策的中國通看法，撰文回應。

以下是林培瑞以中文撰寫的文章，全文照錄如下：

近五年來，美國社會各個領域對中共的了解和態度有明顯的改變。許多人看穿了共產黨的「一切為自己」和「不擇手段」的基本性質。從政界到商界，學界到媒體，基本上走到了一種新的共同認識。不像以前那麼天真。

比較了解中國實況的美國人，對中共在新疆和在香港踐踏人權感到吃驚和前所未有的反感。他們看到習近平政權在國內用威脅和高科技來壓制和「領導」中國老百姓，不但感到惡心，而且開始擔心全球可能會受影響，要是習的那一套蔓延到國外，進入國外的健康社會，並被其他的極權政權所採用，那不是比病毒疫情還要可怕嗎？

上世紀九十年代以來，美國商界，尤其是大財團，比較親共。他們不是因為沒看到過腐敗，沒看到過自己的知識產權被偷竊。都看到過，但不敢吭聲，怕影響將來在中國大賺的機會，也怕不能利用中國的那麼多又便宜又不自由的勞動力。可是近五年來，美國商界意識到中國的經濟死死地掌握在共產黨的手裏，自己想得到公平的對待，更不要說大賺，是海市蜃樓，因此願意開口說出積累了好多年的怨言。

以上說的都是指「比較了解中國」的美國人。比較不了解的人還是大多數，他們一向不熟悉中國的實況。在這些老百姓看來，新冠病毒是個開眼界的驚人經驗。病毒是中國來的，在美國大闖禍。美國政府處理得不好是事實，但中共處理得不好是關鍵。中共在病毒肆虐初期壓制了李文亮等人的聲音，瞎說病毒是不傳染的，導致了全球遭殃。中共外交部發言人甚至有膽子造謠說病毒本來是美國人帶到中國的。美國多數老百姓的反感是從這裏來的。

做美國政府顧問的「中國通」幾乎所有的對中國社會一點兒都不通。對中國的歷史和文化的了解相當浮淺，甚至不會說中國話。依靠的是繙譯材料和會說英文的中國人。研究的重點不是中國，是「中美兩個政府的關係」。比較有名的號稱「中國通」的人有二十幾位，彼此之間的競爭相當厲害，誰能夠靠近決策層，受到重視，誰就有本事。因此，在挑選自己的辭令和角度的時候，考慮的不是「中國的實況如何？」 或「真理在哪兒？」。推敲的是：我的話跟其他「中國通」的話怎麼比？聽起來算聰明嗎？會不會在別的中國通的話語當中被認為是太極端的？等等。這些考慮與中國的實際社會狀況幾乎沒有關係。中國通們住在自己的回聲室裏。不管總統是民主黨還是共和黨，這個人群基本是穩定的。

共產黨歡迎有這麼一個「中國通」的班子做美國政府的顧問。這些人最願意接受「共產黨就是中國」的等同模式，這恰好是中共最需要的。中共屢次威脅美國政府說：你如何如何做會危害兩國的「關係」，中國通們就跟着唱「中美關係是世界上最重要的關係」，因此這個「關係」必須放在第一位。（中共自己威脅了這個「關係」似乎不在中國通們考慮的範圍以內。）

我現在七十多歲了，生平經過了十四個美國總統的任期，在人品上我們今天的特朗普是最差的，遠遠最差。但特朗普班子裏的「中國通」有兩位是自尼克遜訪問中國以來最好的，而且是遠遠最好的。我說的是國務院的余茂春教授和國家安全委員會上的博明（Matt Pottenger）先生。 這兩位最重要的優點是不接受「共產黨等同於中國」的模式。拋開這個前提之後，許多問題他們看得更清楚，更精確。 他們分析問題，直接看實際情況，包括歷史和文化價值觀，不像其他「中國通」把重點放在自己的聰明表現上。

看樣子特朗普很可能會落選。拜登會請甚麼樣的中美關係顧問呢？拜登對美國民眾最大的吸引力是「離開特朗普，回到正常」的說法。 恢復正常在中美關係上會不會等於再去找那些狹隘天真的「中國通」？我們能不能希望，因為看到整個美國社會最近對中共改變了態度，拜登會找余茂春、博明這種顧問？我對這種希望並不樂觀。我看拜登多半兒可能會走回頭路。

編者按：

余茂春，1962年生於安徽，畢業於南開大學歷史系，隨後到美國留學；1989年六四事件後積極參與海外民主活動，1994年獲在加州大學柏克萊分校歷史學博士學位後，進入美國海軍學院任教，其學生中不少人進入美國國務院和國防部工作，至今仍尊稱他為「余教授」。除擔任教授一職外，余茂春現為國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃首席顧問。

博明（Matt Pottenger），1973年出生，畢業於麻省大學阿默斯特分校，修讀中國研究，能說流利的普通話，曾擔任多個新聞媒體駐華記者，隨後以年屆31歲之年參軍，加入海軍陸戰隊，及至2019年9月獲特朗普羅致，成為副國家安全顧問 。

林培瑞，精通英文、中文、法文和日文，1976年獲哈佛大學中國歷史博士，是美國漢學家中與中國社會聯繫最為密切的中國通之一。1972年，中國乒乓球代手表團訪美推動「乒乓外交」，林培瑞擔任美方的中文繙譯。1989年 「六四」期間，林培瑞擔任美國科學院中國辦事處主任，曾把參與天安門民運的中國知名科學家方勵之夫婦，帶入美國駐華大使館躲避。有傳此舉觸怒北京，令他被列入中國政府的黑名單中。他也是《中國「六四」真相》（《天安門文件》）英文版的編輯之一，並曾將「零八憲章」譯成英文版。去年5月，林培瑞到香港出席六四事件30周年研討會，直言香港雨傘運動的精神讓他印象深刻，也讓他十分敬佩。

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