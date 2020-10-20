中石油前職員舉報貪腐不果 殺死上司等4人後墮樓亡

中石油前職員李曉飛昨晚自爆，已把中石油西部鑽探工程有限公司玉門鑽井分公司前法人代表張玉祥殺害，並附血腥圖片，寫道：「本人敲詐中石油官員40萬人民幣（下同；約46萬港元），自首舉報了一年多未果，中石油集團紀委只查出11項違規違紀問題，包庇了更嚴重的，我卻被中石油多次非法打擊報復。」公安同日證實，李曉飛殺害張玉祥夫婦等4人後跳樓身亡。

聊天記錄顯示，昨日下午1時許，李曉飛稱，「已打電話自首，一會要麼去派出所，要麼自殺。」當晚9時許，西安市公安局經開分局通報指，疑犯李XX為中國石油集團西部鑽探工程有限公司玉門鑽井分公司前職工，第一宗案件中，致該公司張XX夫婦兩人死亡；第二宗案件致辦公租住地兩名物業工作人員死亡，李XX犯案後跳樓自殺身亡，初步調查為李XX與前單位長期存在矛盾，目前案件有待進一步偵辦中。

李曉飛早於2018年12月就在微博爆料，聲稱自己掌握中石油西部鑽探公司的腐敗證據，隨後敲詐該公司相關人員40萬元。李曉飛微博顯示，建行戶口曾在2018年4月14日收到一筆40萬元的匯款。據新京報報道，李曉飛提供的錄音顯示，有人要求李曉飛拿錢後息事寧人，但李曉飛所在公司否認稱被李曉飛敲詐，並回應表示，「40萬元是借給李曉飛治療精神疾病的」。

此後，李曉飛多次在微博貼文舉報，要求徹查敲詐勒索，以及中石油部份職員存在的貪腐問題，但始終未果。

一名知情人士昨日透露，李曉飛犯案後通過微信聯絡多人，稱已經殺害前領導張玉祥。該知情人士又指，收到訊息後立即聯絡李曉飛，並要求他自首和到醫院進行急救。李曉飛回覆該知情人士，他原本打算向張玉祥等人「求饒」，「我帶着水果去他們那裏，但他們依舊不依不饒，然後我們就發生了爭執」。

天眼查顯示，張玉祥為中石油西部鑽探工程有限公司玉門鑽井分公司原法定代表人，本月10日，該公司進行法人變更，現任法定代表人為商X印。至於，另一名遭李曉飛舉報的徐姓員工，他表示自己2年前已離職，並未獲悉事件。

紅星新聞／新浪微博

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