流浪孕貓遭變態保安員淋滾水 救貓人：牠眼角有淚 腹中4胎全死

山西太原市一隻流浪的懷孕母貓，昨晚遭國家電網一名保安員誘捕後關入鐵籠中淋滾水虐待，結果母貓傷重，至今仍未脫離危險，而腹中的4隻貓胎更全部喪命。牠被愛心人士送到診所搶救時，眼眶中還帶着淚水，讓人心酸。

據了解，最初是有兩名過路女子，發現有人用滾水虐待一隻流浪母貓，隨即上前制止並喝罵。涉事的保安員卻辯稱是因為自己的火腿被母貓偷吃才會報復，女子怒斥：「牠就吃你的火腿，大晚上你也不能把牠活活地拿開水澆死啊！」

不過，其中一名姓蘇的女子表示，當時流浪貓皮膚發紅，血水滿地，「毛都直接燙沒了。」警方接報後到場將男子帶走，流浪貓則被該兩名女子送往附近動物診所救治。

流浪母貓經檢查後發現懷有身孕，並且快將分娩。蘇女士稱，由於流浪貓大受驚嚇，醫生證實腹中4隻已成形的貓仔均告夭折死亡。蘇女士表示，流浪貓相當痛苦，甚至一直流眼淚，而她一直在旁安慰：「大家都在救你啊！娃，不哭啊！」

動物診所李姓負責人表示，母貓送院時情況非常差，體溫都測不出來，摸牠的腹部時已發現牠已懷孕，腹中胎兒都死了，只能進行手術將死胎取出，並摘掉子宮，經過一夜治療後，母貓已有所恢復，但仍未完全脫離危險。

虐貓男子已被當地警方逮捕，而所謂母貓偷吃火腿的說法疑似是說謊，因該男子曾在籠中擺放食物進行誘捕，懷疑他是想宰殺母貓來吃。國家電網則宣稱該保安員是判外公司員工。保安公司則表示，已開除該男子。

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