戰狼變流氓｜斐濟警稱外交層級處理拒調查 台外交部：今正式提控

台灣駐斐濟代表處於當地時間8日舉辦雙十慶典酒會，兩名大陸外交人員企圖強闖會場，並向出席的賓客拍照，台灣外館人員上前勸阻，遭對方毆傷送院。陸方無視台方譴責，還向斐濟警方聲稱是陸方人員遭台方人員攻擊。台外交部今（20日）向台灣《蘋果新聞網》證實，昨已備妥相關資料，將正式進入提控程序。

台灣外交部昨強烈譴責陸方，強調已在第一時間慰問受傷的駐處人員，並要求駐處立即向斐濟外交部和警政署提供人證、物證，釐清事實，研擬提告。

行政院長蘇貞昌今日亦指，大陸駐外人員耍流氓、打人，非常不應該，要給予嚴厲譴責。他強調，因為大陸與斐濟有外交關係，因此有外交豁免權，讓斐濟警方難辦，但「我們也要把相關證據訴諸國際」；此外，不分朝野政黨，對於大陸這樣的野蠻行徑同聲譴責，大家團結對外，這是很好的現象。

蘇貞昌還表示，台灣跟斐濟還沒有正式的外交關係，但仍要維持關係，所以台駐外人員每年很辛苦地辦雙十慶祝酒會，出事後，用盡一切方法希望爭取合理、好的處理，但又不能敲鑼打鼓，希望民眾胞諒解第一線人員的辛苦。

斐濟警方今日回應指，此事將會以外交層級處理，警方將不會繼續調查。

《斐濟時報》（Fiji Times）今日報道，斐濟代理警察署長杜德拉夫（Rusiate Tudravu）證實，這宗毆打事件是由中國駐斐濟使館人員報警，警方已立案調查。不過杜德拉夫指出，現在在涉案各方的同意下，已決定由外交層級處理。杜德拉夫在聲明中說：「斐濟警方因此不會再展開進一步的調查，也不會再對此事發表任何意見。」

斐濟代理外交事務常任秘書卡蘭（Yogesh Karan）則指，目前外交部門並未接獲來自中國使館或台灣辦事處的任何外交照會（diplomatic note）。

陸官員踩場毆台官員 背後目的曝光

台《蘋果》熟悉內情人士透露，大陸駐館人員硬闖台雙十慶祝會場，最主要目的就是要「蒐證」，到底有哪些政要出席，呈報給上面時，附上現場照片，證明「有圖有真相」。

據悉，台駐斐濟代表處今年選在新的酒店舉辦雙十慶祝活動，有別以往直接進到會場的場地設計方式，這次設有兩道關卡，中間多了一個接待區，而台方跟陸方人員就是在兩道關卡中間的小房間發生衝突。至於為甚麼要這麼設計？在斐濟經商的呂姓女台商向台《蘋果》透露，過去大陸駐外人員都會佯裝成客人混進會場偷拍照片，她記得2005年前總統陳水扁出訪斐濟那次，大陸外交人員也是公然拿着相機拍照，他們之所以要這樣做，是因為「中國官員不信任其他人，報告都要放上照片」。

而在當天晚宴結束後，台駐斐濟代表處在官網刊出慶祝酒會新稿稿，卻隻字未提此次暴力事件。之後台外交部也未主動對外披露此事，直到19日有外媒報道後，曾厚仁在立法院面對立委質詢時，才被動證實。對此，曾厚仁表示，大陸強力施壓斐濟，而外交部內部也在討論如何透過不同方式表達，才不會損及台斐關係。亞太司長曾瑞利更坦言，因雙方都有人受傷，斐濟政府希望能淡化處理此事，且事發現場是錄影機死角，沒有拍到畫面，所以斐濟外交部界定此事屬「外交偶發事件」。

據指，這幾年台灣與斐濟關係日漸趨弱，反而南韓、大陸在斐濟，特別是首都，明顯佔上風。斐濟駐台灣代表處已於2017年撤館，而在大陸施壓下，台駐斐濟代表處也被迫更名為台北商務辦事處，遭到矮化。

台灣《蘋果新聞網》整理出三大疑點：

疑點一：誰先動手

《亞太報道》（Asia Pacific Report）18日報道，台灣駐斐濟辦事處本月8日在斐濟首都蘇瓦一間酒店舉行雙十慶典活動時，兩名中國外交人員突然闖入，並對着與會者拍照。一名台灣代表處人員要求兩人離開，卻被拒絕，隨後這兩名中國大陸外交人員竟動手打人。

台外交部隨後發出聲明嚴厲譴責暴力行為，表明已第一時間慰問受傷的台灣駐處人員，並請駐處立即向斐濟外交部和警政署提供人證、物證，釐清事實，以正視聽。

中國駐斐濟大使館卻稱，台方舉辦雙十慶典活動違背「一中原則」，更指台灣人員，對正常執行公務的中國使館工作人員，發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷、物品受損。

台外交部譴責中方企圖顛倒是非，混淆視聽，已嚴重違反法治與文明規範的行為。

疑點二：誰先報警

根據《亞太報道》報道，台駐外人員遭毆打送院後，斐濟警方獲報抵達會場，但因中國官員主張享外交豁免權，警方因此沒有受理。

斐濟當地媒體《斐濟村報》（Fiji Village）引述斐濟警政發言人納索羅發言表示，警方收到來自中國大使館的報案，正在調查台灣駐斐濟台北商務辦事處毆打中國大使工作人員一事，而台方沒有報警。

台外交部亞東太平洋司司長曾瑞利在立法院外交國防委員會面對立委詢問時表示，事發突然，在中方人員第二度闖入時，台方馬上通知警方，警方花了20、30分鐘才把人帶走。

疑點三：台駐外人員被打卻低調處理

中國大陸官員毆打台駐外人員事發11天後，經外媒報道才揭發事件，遭國民黨立委質疑為何沒有在第一時間向斐濟政府抗議？對此，外交部回應，台國駐斐濟代表處在事發後第一時間，已經分別向斐濟外交部與警政署說明案發經過，並提供相關人證與物證，以釐清事實，並嚴正表達台方立場。

台外交部亞太司長曾瑞利在立法院表示，斐濟受到北京政府很大壓力，將此事件界定為「外交偶發事件」，希望台方淡化處理，因為雙方推擠中都有受傷，而現場錄影角度又剛好沒有拍到發生衝突的角落。

台灣《蘋果新聞網》

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