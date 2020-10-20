武漢肺炎丨中宣部設展回顧「抗疫大戰」 低調展李文亮內容

全球首個疫情重災區湖北省武漢市繼續將喪事喜辦發揮得淋漓盡致。當地由上周四（15日）起，一連三個月舉行「人民至上• 生命至上——抗擊新冠肺炎疫情專題展覽」。展覽開幕時，中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明致辭時形容，展覽展示了由中共總書記習近平帶領全國人民的驚心動魄抗疫大戰。有參觀過的武漢市民對《蘋果》指，面積9,000平方米的展覽花了約一小時看完，認為「該有的都有，不該有的也沒有」，最大的感受就是「感謝互聯網」。

從社交媒體上的影片可見，在剛過去的周末，館內人流甚多，老少皆有。場內可見有來自各省市的援鄂醫療隊、軍人的一比一模型，模型的保護衣上有多個簽名；展覽並列出數據，指有54萬名湖北省醫護衝鋒在前，全國346支醫療隊，4.26萬名醫護「馳援」湖北；在個別康復的病例旁寫有諸多感人字句，如「陪你看夕陽，人間很值得」、「為了這5%的希望，我們要盡100%的努力！」並記錄中國當局極速建火神山醫院、雷神山醫院及方艙醫院等「功績」。

「我手上拿的不只是一張胸片，更是一份責任。」武漢市金銀潭醫院醫生余亭是第一批上前線的醫生，他看着照片中的自己拿着患者的胸片核查。有抗美援朝老兵張兆堂特意穿上志願軍軍裝去看展覽，他今年2月與妻子患病住進武漢火神山醫院，內媒指他重遇一名抗疫醫護，敬禮示好，醫護回以鞠躬。

有到過展覽一看的武漢市民對《蘋果》指，客觀而言，展覽「蠻大而全的，可以說辦得很好，讓人感動，不過該有的都有，不該有的也沒有，像是（把當時抗疫苦況）重新再走一遍的樣子。」

武漢疫情在1月爆發，醫院病人人頭擠擁，當局使出史無前例的封城抗疫；被追封為「烈士」、首批對外公佈武漢疑爆發疫情的34歲武漢眼科醫生、「吹哨人」李文亮雖也佔展覽一小部份；因報道武漢真實情況被捕的公民記者；因為以GitHub備份遭微信、微博等平台刪除的文章被捕的端點星網站義工；因為來不及被確診而未被計入死亡病例數字的「不存在的他們」，固然被展覽遺忘。

武漢爆發疫情初期，有賴網上傳播官方通報不存在的消息，武漢市民感慨：「最大的感受就是感謝互聯網。」

疫情爆發近一年，源頭仍然未查出。

專題展覽由中宣部指導，湖北省委及省政府主辦，共分6個部份，展出照片1,100多張、實物展品1,000多件、影片45條、大型場景33個。

《蘋果》記者／《湖北日報》／新浪微博

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