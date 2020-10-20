人民日報、新華社換社長 總編輯庹震、何平分別接任

內地官媒《人民日報》、新華社近日出現高層人事調動。曾經自行修改《南方周末》新年獻詞的《人民日報》總編輯庹震，接替李寶善出任該報社社長；新華社的總編輯何平，則接替蔡名照出任新華社的社長。這次人事調動，主要是兩名社長已年屆65歲，到達退休年齡，按照慣例由總編輯接替社長職位。

公開資料顯示，現年61歲的庹震，是河南省南陽市人，武漢大學經濟系政治經濟學畢業，畢業後被分配到《經濟日報》，從編輯一直升至總編輯，任職期間曾策劃一系列輿論監督類報道，深受好評。2011年他調任新華社任副社長，2012年5月則調到廣東，出任宣傳部長，剛好遇到2013年《南方周末》新年獻詞、事件。他被指親自「批閱」全長2,000多字的原文《中國夢，憲政夢》，自行加入配合主旋律的抒情內容，引發讀者廣泛質疑，更有報道指，這是「2013年第一宗重大政治醜聞」。

之後，庹震2015年7月調任中央部副部長，出任中共十九大新聞發言人，2018年4月升任《人民日報》總編輯，躋身正部級行列。

至於現年63歲的何平，是浙江溫州人，在北京出生，北京大學中文系新聞專業畢業，之後加入新華社工作，任新華社國內部編輯、記者。他一直都是在新華社內任職，主要負責國內部新聞，至2007年8月出任新華社總編輯。

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