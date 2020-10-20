耿瀟男涉非法經營罪遭批捕 可關押最多7個月進入審訊階段

曾在清華大學法學院前教授許章潤被捕時公開發聲支援的北京出版人耿瀟男被指涉非法經營罪，香港電台今日報道，耿已遭正式逮捕。

耿瀟男的律師尚寶軍日前接受德國之聲採訪時透露：「如果公安機關有證據證明耿瀟男犯罪，那他們可以向檢察院申請批准逮捕。如果檢察院批准，耿瀟男便會進入逮捕後的關押，至少會被關2個月。」

目前，耿瀟男已遭刑事拘留了一個多月。根據中國的《刑事訴訟法》規定，檢察機關最遲要在當事人被刑事拘留37天內，決定是否「批捕」（批准公安逮捕），或「取保候審」（交保）。逮捕後至審查終結移送人民檢察院，最多可關押7個月。

耿瀟男是清華大學法學院前教授許章潤的好友，許章潤7月被指嫖娼並遭行政拘留期間，耿瀟男曾積極聲援他。耿瀟男和丈夫秦真於9月9日起失蹤，北京公安12日指兩人作為法定代理人的一間文化傳播公司存在「印刷、銷售非法出版物的行為」，被以非法經營罪刑事拘留。

香港電台／德國之聲／中央社

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