逃兵役｜內地年輕人遭罰終身 評論員：戰爭風險日增

台海局勢不斷升溫，中印對峙又未結束，中共面對軍事衝突的風險每日都在提升，就在軍方每日不斷發放宣傳片，借用舊片不斷吹噓可打勝仗之際，不斷傳出有年輕人逃兵役的消息。當局未有提及年輕人逃避當兵的具體原因，僅強調實施如同「政治紋身」的終身戶籍加註懲罰。軍事評論員黃東分析時認為，在戰爭風險日增、有獨立思維的年輕人面對上戰場可能會「送死」的問題時，自己及家人都會對入伍卻步。他更認為，這絕非個別事件，更奉勸入軍事營、想當兵的香港左翼年輕人，及爭取港人可當兵的政客，應透過這些個案，重新思考。

內地官媒近日高調報道多宗年輕新兵拒絕參軍的消息。其中一名來自四川省雅安市的陳鵬，擁有大專學歷的他去年9月通過體格及政治檢查，被分配到河北省一個空軍基地服役。可是，陳鵬入伍後「以各種不適應部隊生活」為由，「拒絕服兵役」。在徵兵辦公室、部隊領導及家屬多次勸導後，仍然拒絕服從，軍方於是按規定將陳鵬除名，並對他作出一系列嚴重懲罰，包括在其戶籍紀錄上永久加註「拒服兵役」字樣，不得被錄取為公務員，兩年內不得出國、升學，同時取消其家庭和個人義務當兵優待，同時罰款2.6萬元人民幣（下同，約3萬港元）罰款。

另一宗「逃兵」事件發生在雲南省文山市，當地徵兵辦通報，一名1998年出生、姓黃的男子，自願報名入伍後參加役前訓練，可是他因為怕吃苦，4日內3次寫申請書要求退出，同樣經過部隊人員勸說仍不服從，軍方決定將黃男事件當成「拒服兵役」處理。除了在其戶籍上永久加註「拒服兵役」，也將他列入失信名單，不得錄用為公務員，兩年內不得辦升學手續、三年內不得經商，罰款1.2萬元（約1.39萬港元），而且他的個案被當地所有媒體報道。

「空軍，普通家庭是進不去的！」對於兩宗「逃兵」事件，內地網民都質疑既然不想當兵，他們又為甚麼要報名，報名後又想退出？有網民質疑可能是「爸媽安排，自己不肯」，有網民提出：「罰錢是小事！丟人啊！」

接連出現年輕人不願當兵事件，黃東為《蘋果》分析時認為：「一個後生仔，空軍已經在待遇上、福利上已經有優勢的部隊，都不願當兵，可見內地的年輕人都不是『鐵板一塊』，都相當有個性。」他表示，年輕人不想服兵役的原因可以有很多，但軍方或報道都不會具體說明，「對軍隊的士氣沒有好處」，而報道強調如同「政治紋身」的終身懲罰，明顯這些個案都不是單一事件，當局需要殺雞儆猴。

他又認為，軍方現在破格高調嚴懲陳鵬，有其特別時間背景，一是現在正是各地徵兵辦最忙的時候，年度徵兵重要時刻，怕不嚴肅處理會影響士氣，也怕徵不夠合格士兵，難向上頭交代。二是面對現在年輕人已黔驢技窮，無計可施，軟的一套已經失效，只能靠嚇靠罰對付年輕人，其實本質上跟對付香港人一脈相承，亦難擋自由之風吹進軍營。

黃東指，解放軍在內地的形象，在1989年六四事件後已大打折扣。90年代要以各種物質「誘惑」，吸引年輕人入伍，令當兵變得複雜。同一時間，內地社會亦出現明顯改變，經濟起飛令年輕人可選擇更多不同種類的工作，有條件爭取自由。城市的年輕人愛用電子產品，可以翻牆或在網上看到很多東西，個性、對軍方洗腦反抗亦較大，可是他們愛用電子產品，較易適應現在電子化、資訊化的新式武器，所以這是一個大矛盾。

更大的矛盾是現在軍事衝突的危機，每日都在不斷增加，隨時會出現戰爭。黃東認為，在多年一胎化政策下，年輕人自己是否願意上戰場？除了年輕人自己的想法外，更會牽涉到家庭、家族又是否願意讓年輕人去當兵？如果爆發戰事，當局大規模徵兵時，可能會有更大的反抗。

黃東認為這些個案值得各界深思，特別是一些去軍事營、想參軍的年輕人，及「爭取」香港人可以當兵的政客，現在當兵已經不是「學守紀律、學軍事知識咁簡單」，而是要面臨真正戰爭，應該好好思考。

《蘋果》記者／澎湃新聞網／新浪微博

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