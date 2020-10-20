湖北高院副院長辦公室自縊亡 中央巡視組剛進駐 出事前領導找談話

湖北高級人民法院副院長張忠斌昨（19日）在辦公室內自縊身亡。湖北高院今早發出通報指，張忠斌身患疾病，長期服藥，公安已排除刑事案件。網民在微博留言指：「患有慢性疾病，就在辦公室自縊自殺？沒人相信。」

現年53歲的張忠斌身兼多職，既是湖北省高級人民法院黨組成員、副院長、審判委員會委員，也是一級高級法官。在中共體系內的公職生涯資歷相當完整，他從湖北大學外文系英語組畢業後，進入中南政法學院念碩士班，專攻刑法，之後取得下法學博士學位。

湖北省高院內部人士透露，副院長張忠斌身亡事發突然，令人意想不到；事發後，該院領導已迅速介入。有熟悉張忠斌的人評價稱，他為人豪俠仗義。也有人說，沒想到張忠斌會選擇自殺，「他的性格不至於這樣」。

湖北省高院大門的保安稱，昨日下午，多輛警車和救護車駛進省高院。

財新網報道，19日午間曾有熟人邀請張忠斌一起吃飯，但他卻一反常態支支吾吾，沒有接受邀請，未料下午就傳來自殺的消息。另有消息指出，19日上午曾有湖北省相關領導找張忠斌談話，當日下午4時許，湖北高院的工作人員送文件到辦公室時，敲門無人應門，張忠斌電話也無法接通。最後工作人員自行拿鑰匙開門，這時才發現張忠斌已經死在辦公室。

湖北省高院官網顯示的張忠斌履歷，1990年從中南政法學院刑法專業碩士研究生畢業後，進入湖北沙市中院擔任助理審判員，2004年2月至2006年10月任荊州中院副院長。2007年9月，張忠斌調至湖北高院，歷任刑一庭副庭長、庭長。2011年1月至2014年6月，任湖北十堰市中院院長（副廳級）；2015年1月，任宜昌市中院院長；2018年1月，任湖北省高級人民法院副院長。

湖北省高院微信公眾號顯示，本月16日下午，省法院召開推進掃黑除惡專項鬥爭審判執行工作約談會，對9月底之前受理涉黑涉惡案件存量較多和「黑財」執行到位率較低的7個中院主要領導進行集體約談。省法院黨組成員、副院長張忠斌主持會議，通報了被約談法院掃黑除惡專項鬥爭審判、執行工作的主要統計指標和排位情況。

有網民指出，約10天前「中央巡視組」才進駐湖北巡視，沒想到就傳出張忠斌死亡的消息。「中央巡視組」就是中共中央派出的巡視機構，向中央巡視工作領導小組負責並報告工作，巡視工作結束後，各巡視組就要研究撰寫報告，並對巡視中發現的問題提出「處理意見」，最後將報告直接呈報給中央核心團隊，因此也有評論將「中央巡視組」形容為「東廠」。

另有網民寫道，記得20幾年前，1990年代湖北的基層法院就多次出現集體腐敗的情況；「不要怨網友以惡意揣度司法機關和高官自殺，一切皆有原因。」該網民續指，作為一個退出江湖的邊緣法律人，說實話，如果20多年前沒有離開法院，也不能保證今天是還拿着法鎚端坐國徽之下，還是已成階下囚，甚或已告別人世，重新投胎了。

上游新聞／財新網／澎湃新聞網／新浪微博

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