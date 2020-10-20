台灣再揭疑似共諜案 3軍情局退役軍人被約談

台灣再揭發疑以共諜案。台北地檢署與調查局國安站追查後發現，軍情局退役岳姓少將、張姓退役上校及周姓退役上校，在2013至2017年期間，陸續前往大陸與國安人員見面，並陸續介紹傅姓男子、王姓男子與大陸國安人員見面。台北地檢署今指揮國安站，搜查3名退休軍人的住處，並向3人問話，案件以涉嫌違反《國家情報工作法》方向調查中。

報道指出，姓張及姓周的退役上校，2013年間帶着傅姓男子前往大陸，認識國安人員，2016至2017年，張、周又帶岳姓退役少將到大陸，多次與國安人員會面。岳姓退休少將在周男的慫恿下，交出一些情報工作報告給大陸人員。

檢調懷疑，三人涉嫌違犯《國家情報工作法》的洩漏、交付情報工作資料罪，也不排除三人涉犯《國安法》發展組織罪，因此今日發動搜索約談，預計晚間將移送三人到台北地檢署複訊。

台灣《蘋果新聞網》

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