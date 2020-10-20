兩岸疫情速遞｜大陸增19宗輸入個案 北京確診者多次DNA檢測呈陰性

兩岸疫情最新情況：大陸衞健委公佈，昨日新增19宗確診病例，分別是上海5宗、廣東5宗、四川3宗、天津2宗、北京1宗、江蘇1宗、福建1宗及重慶1宗，均為境外輸入個案。累計確診85,704宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診543宗，7人死亡。

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日本冀月內恢復日中商務往來

日本政府相關人士今日透露，日中兩國政府已開始協調恢復目前為應對武漢肺炎疫情而限制的商務相關人士往來。日方希望最快本月內達成協議。

台灣新增3宗境外輸入確診個案

台灣中央流行疫情指揮中心今日宣佈，台灣新增3宗武漢肺炎確診，都是境外輸入個案，目前全台累計543宗。

北京境外輸入確診者 多次DNA檢測陰性

北京昨日新增一宗境外武漢肺炎確診輸入個案，該名27歲女患者於本月13日從約旦經土耳其、丹麥乘坐國航CA878航班抵京，入境後經檢測無異常送到隔離酒店進行觀察。本月14日出現發燒、頭痛等症狀，由救護車送抵海淀醫院發熱門診，但同日多次DNA檢測均為陰性，其間曾出現武肺病毒抗體陽性反應。

昨日，該女患者胸部電腦掃描（CT）檢查出現感染症狀、DNA檢測結果呈陽性。經專家組會診診斷為確診，臨床分型為普通型，女患者已轉往地壇醫院繼續治療。同航班密切接觸者均已進行集中隔離醫學觀察，目前沒有身體異常報告。

青島13名本土確診者隔離治療

山東青島市昨（19日）無新增武漢肺炎確診病個案。目前，青島仍有13名本土確診者在定點醫院接受隔離治療，4,485名密切接觸者正接受隔離醫學觀察。

煙台無症狀感染者曾在天津隔離14天

山東煙台市昨報告一宗境外輸入無症狀感染者，該50歲劉姓男患者9月29日晚由非洲幾內亞乘坐AF748航班，9月30日抵達法國巴黎。9月30日晚，乘坐AF202航班，10月1日下午抵達天津濱海機場，隨後在天津集中隔離14天，其間DNA檢測結果均為陰性。10月16日解除集中隔離後，由專車送至天津濱海機場，乘坐SC4718航班下午抵達青島流亭機場。10月17至18日，招遠市人民醫院和招遠市疾控中心分別篩查該男患者，DNA檢測為陽性，煙台市疾控中心覆核也呈陽性，專家組判定為「無症狀感染者」，感染來源初步判定為境外輸入。

國家衞健委／中新網／中央社／日本共同社

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