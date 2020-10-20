深航機身2大裂縫險機毀人亡 機師遲報1小時 分析：整架A319恐報廢

深圳航空本月16日在四川攀枝花機場降落時機身出現大裂縫，險「機毀人亡」，民航西南管理局昨日深夜公佈初步調查報告，指機師在未經機場許可下，前往運行中的跑道，並在1小時後才向控制塔報告情況。

報告指出，飛機機腹出現2處20cm╳12cm╳3.2cm，以及45cm╳5cm的裂縫，有「機毀人亡」風險。

民航業內人士稱，深航機組降落階段處置是否合規、損傷是否構成飛機報廢條件等情況，還需要民航監管機構進一步調查，但飛機降落後機師未經許可前往跑道、落地一小時後才向控制塔報告，已嚴重違反民航相關安全規定。

報道指，深航於本月16日由西安咸陽飛往攀枝花保安營機場，「落地階段疑似機腹擦掛跑道監控天線，起落架提前接地，到位後檢查輪胎有扎傷痕迹。」攀枝花機場事後對跑道、燈光等相關設施進行全面檢查，「航向台監控天線被撞斷、6個進近燈被撞壞」。

深圳航空官方事後回應，該航班是飛機輪胎被扎導致後續航班取消，並未披露更多細節。

國內航空公司賴姓資深機師向內媒分析，在攀枝花機場意外，「距離機毀人亡，僅一步之遙。」他指，飛機機體損毀程度還需要民航調查部門與機務部門進一步調查、分析，「最嚴重的是造成結構性損傷，整架A319飛機報廢。」

賴姓機師說：「深航執飛機長肯定是察覺了飛機落地過程中有異常情況，所以才會在開艙門落地4分鐘後前往跑道頭進行檢查；他看了24分鐘看到了甚麼？看完回到飛機為甚麼沒有立即向塔台報告情況？等候26分鐘期間有沒有向深航總部匯報？隨機機務在落地後一小時裏又做了甚麼？我認為深航當事機組至少存在遲報、意圖瞞報的情況，這絕對是不可接受的。」

上游新聞

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