大陸船越界抽砂涉入出國移民法 台法院准羈押11人

大陸籍抽砂船近來經常越界至台灣馬祖列島水域範圍抽砂。本月初一艘大陸抽砂船國良919號越界盜採海砂，遭馬祖海巡隊拘捕，船扣押在福澳港碼頭，金姓船員等11人隔離期滿，昨日由連江地檢署主任檢察官審問後，認為均涉犯入出國移民法及加重竊盜等罪嫌，因為疑犯有逃亡之虞，向連江地方法院聲請羈押，全數獲准。

馬祖海巡隊在中秋連假期間、3日晚上11時許，發現總噸位3,759噸的中國籍國良919號，利用暮色越界進入馬祖南竿海域盜砂，海巡隊隨即派遣線上1,000噸級「巡護九號」搭配100噸與35噸船艦，以小搏大，成功緝獲押解1船11人到案，並將所抽取的1,800噸砂石回填馬祖海域。11名盜砂船員隔離檢疫期滿，全數羈押。

連江地檢署表示，盜採海砂行為不僅破壞海洋生態，且侵害台灣國土安全，針對不法行為，將持續聯合轄內各司法警察機關，加強海域執法，一旦緝獲，必從嚴追訴，以維護馬祖海域完整及保護海洋生態環境。

台灣去年10月24日曾首度以《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》，在台灣灘海域查扣2艘中國大陸抽（運）砂船，最終由澎湖地方法院判處船員5至6個月有期徒刑，易科罰金，沒收船舶。

台灣海巡署艦隊分署今年6月3日也曾出動高雄艦、澎湖艦共2艦2艇，結合空勤直升機及偵防分署4名特勤人員，以優勢警力扣押7,539噸的中國大陸「海航5679」抽砂船，將船上10人連同抽砂船押返偵辦。

金門艦今年9月亦曾以放射高壓水槍驅趕大陸抽砂船。中國外交部發言人汪文斌當時指，台灣是中國領土不可分割的一部份，不存在「海峽中線」；台方則回應稱，大陸從不承認有「海峽中線」，公開宣佈這點，算是與台灣攤牌，預料解放軍軍機、船艦甚至漁船都可能頻繁越界，測試台方反應。

台灣海巡署統計，今年1月至5月底，在台灣灘海域驅離中國大陸抽（運）砂船1,576艘次。

台灣《蘋果新聞網》／《蘋果》資料室

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