強國客來了｜泰國向上海客發特別簽證 41人到埗最多可留270日

武漢肺炎令國際旅遊業陷於停頓，可是，目前出現大規模示威的泰國，卻向中國遊客發出特別旅遊簽證，首批41人今日抵達曼谷。他們要求在曼谷隔離14日後才可外出旅遊，這種簽證可續期兩次，最多可在當地逗留270日。第二批來自廣州的旅客，將於下周一（26日）到達。

今日飛抵曼谷的上海遊客，在當地時間下午5時許降落曼谷素萬那普國際機場。41人入境後將會隔離14日，隔離期滿後，才可在泰國境內旅遊。

泰國國家旅遊局（TAT）局長育塔薩表示，這是泰國政府批准的首批外國遊客持特別旅遊簽證（STV）入境，簽證讓遊客逗留90日，可以延期兩次，即270日。

繼這批上海遊客後，第二批獲發這種簽證的中國遊客，則是100名來自廣州的遊客，預計下周一到達。

中國是泰國最大的遊客來源國，去年到當地旅遊的中國遊客超過1,000萬人次，佔泰國外國遊客總數四分之一。然而在中國將武漢肺炎傳到世界各地後，泰國受到重創，曼谷、芭堤雅、普吉和清邁等地，中國旅行團全部消失。

《新京報》

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