五中全會｜各地公安開會全力維穩 上訪者陸續被強行遣返

中共五中全會將在下周一（26日）起召開，內地近日已不斷提高保安級別，據報多個省市已動員部署，確保會議舉行時「安全穩定」。在北京的上訪者已陸續被維穩人員強行遣返原居地。

位於京畿之地的天津市，當地的河北公安分局上周五（16日）召開派出所警務機制改革推動會暨十九屆五中全會安保維穩工作動員部署會，針對五中全會期間的安保維穩工作進行動員部署。會議指出，就全面做好十九屆五中全會安保維穩工作進行動員部署。

該公安分局從即日起，全面啟動十九屆五中全會維穩安保工作，把確保會議期間社會穩定作為「壓倒一切的重要任務」，前置措施，壓實責任，從嚴從實從細推動各項工作任務，「努力為全會勝利召開創造安全穩定的社會治安環境」。

在上周四（15日），雲南省昆明市則舉行信訪安保維穩工作會議，省委常委、市委書記程連元在會上表示，要確保全市社會大局穩定有序，為五中全會「勝利召開營造和諧穩定的社會環境」。他要求「堅決防止發生影響政治安全的重大事件」，「要注重排查預警、抓好防範化解……確保各類矛盾糾紛早發現、早化解、早處置」，亦要「深化綜合整治、強化應急處置、緊盯關鍵重點、加強聯防聯控，全力維護安全穩定的社會環境」。

北京近日亦開始強行遣返上訪者，維權網報道，本月18日上午來自遼寧省瓦房店市的訪民王作香，被瓦房店維穩工作組人員以「協商解決問題」為由強行遣返回原籍。遼寧省丹東市維權人士姜家文則稱，在北京的訪民也都是一樣，在「五中全會」舉行之前，就「被各種方式維穩回去」。

中央社 / 維權網

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