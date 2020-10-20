中印角力｜解放軍稱士兵幫牧民尋犛牛致迷路 印方徹查共諜身份後遣返

印度陸軍昨（19日）宣佈拘捕一名越過中印實際控制線的解放軍士兵，解放軍西部戰區昨深夜回應指，這名士兵是幫牧民尋找犛牛（又稱牦牛）而迷路走失，希望印方盡快向中方移交走失人員。

解放軍報官方微博19日深夜發佈，西部戰區新聞發言人張水利表示，前日（18日）晚間，解放軍一名應牧民請求幫助尋找犛牛的士兵迷路走失。事發後，中國邊防部隊第一時間向印方通報，並希望印方協助搜尋救援，印方答應予以支持，並承諾找到中方人員後及時交還中方。

他表示，最近印方已向中方通報，找到中方一名走失人員，將對其體檢後移交中方。中方希望印方信守承諾，盡快向中方移交走失人員，與中方一道共同推進第七輪軍長級會談共識落實，共同維護邊境地區和平安寧。

印度陸軍昨發表聲明指，一名名叫王亞龍（音譯；Wang Ya Long）的解放軍士兵，今天越過中印實際控制線，在拉達克（Ladakh）狄姆喬科地區被捕。聲明指，按照雙方協定，在完成手續後，這名士兵將在丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）會議地點遣返中國。

今日印度（India Today）報道，根據初步調查，王亞龍為浙江人，階級是下士，是負責維護軍械火器的裝甲兵。他被捕時，身上帶着軍事和民事文件。印度相關機構正在調查王亞龍越界是否執行間諜任務。

印度主導海上聯合軍演邀澳洲參加

另外，印度國防部昨（19日）宣佈，今年11月的馬拉巴爾軍事演習，將邀澳洲海軍參加。聲明中強調，隨着印度提升與其他國家在海上安全領域的合作，加上印度與澳洲不斷增強國防合作，將可見澳洲海軍參加2020年馬拉巴爾演習（Malabar 2020）。

新德里電視台（NDTV）引述消息人士透露，印度主導的馬哈巴爾海上聯合演習，今年將於11月在阿拉伯海和孟加拉灣舉行。

受到武漢肺炎疫情影響，今年馬拉巴爾演習規劃為「完全無接觸」的海上軍演。印度國防部稱，馬拉巴爾演習將可加強參與國家間的海軍合作，參與這場軍演的國家，集體支持自由、開放與包容的印度太平洋，且持續承諾建立一個基於規則的國際秩序。

由於中印自5月以來邊境衝突不斷，印度政府今年一改過去考慮北京反應不邀澳洲參加馬拉巴爾軍演的態度，稍早在東京舉行的四方安全對話中，和與會的美國、日本及澳洲討論把澳洲納入馬拉巴爾演習的議題。

中央社／今日印度／新德里電視台

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