中共狂谷韓戰紀錄片穩固政權

昨天為中國參與韓戰70周年，習近平昨在參觀「抗美援朝」的主題展覽時強調，要繼承和弘揚抗美援朝精神，為實現中華民族偉大復興奮鬥。央視昨晚起於黃金時間播放「抗美援朝」紀錄片《為了和平》。學者指，習近平高調紀念韓戰，藉鼓吹民族主義來穩固政權。

習稱弘揚抗美援朝精神

據央視報道，「銘記偉大勝利 捍衞和平正義——紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年主題展覽」昨在中國人民革命軍事博物館舉行。習近平亦率領中共七常委等大批黨政高官前往參觀，國家副主席王岐山也亮相。習強調：「在新時代繼承和弘揚偉大抗美援朝精神，為實現中華民族偉大復興而奮鬥。」

此外，央視形容《為了和平》紀錄片「將引導激勵廣大官兵、社會群眾大力弘揚偉大的抗美援朝精神和民族精神」。中國問題專家林和立對本報表示，無論是韓戰、抗日戰爭或其他歷史的題材，習近平都會用來鼓吹民族主義。他指出，中國的民族主義教學在一般大中小學來說是奏效的，不少年輕學生對此受落，從中共穩固政權的角度來看，鼓吹民族主義是有用的。另一方面，外交部昨發佈《美國損害環境事實清單》，批評美在環保領域劣迹斑斑，損害國內外的環境治理，是公認的「共識破壞者」和「麻煩製造者」。

新華社/央視