兩岸局勢升級｜美前官員：台戰略地位媲美亞洲「富達爾缺口」 德議員：北京對港鎮壓是警號

解放軍持續武嚇台灣。有美國前國防官員形容，台灣的生存與安全是美國確保整個自由開放印太的關鍵，是現代亞洲富達爾缺口（Fulda Gap），具關鍵戰略意義。

美國國防部前助理部長、現任華府智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）主席薛瑞福（Randall Schriver）認為，美國對待台灣如同正常和共同合作夥伴。他指出，在美國政府而言，台灣的重要性已超越密切夥伴及《台灣關係法》的義務，而是台灣的生存與安全是美國確保整個自由開放印太的關鍵，美國已開始視台灣為現代亞洲的「富爾達缺口」。

富爾達位於德國中部，在冷戰時期為東西德邊界，具有重要戰略意義，是當時可能爆發衝突的關鍵區域。

薛瑞福指出，台灣是區域安全關鍵的觀點促使特朗普政府認為有必要支持台灣，常態化軍售、高階官員訪台等，都展現台灣的重要性。

他指，解放軍軍機擾台，多次越過海峽中線，台海風險確實在增加，這也更彰顯美國支持台灣生存與事實上獨立（de facto independent status）更為珍貴。

至於大陸會否武力犯台，薛瑞福指中共善於武力恫嚇台灣，但仍不足以侵台，又指如果中共打算全面侵台，並假設美國不會採取某種形式干預，「將具有極高風險」。

他指，儘管美國忙於大選及應付疫情令大陸乘機侵台風險升高，但為解放軍不會出手，因「這不是中國長期以來期待的機會之窗」，中國的策略是不戰而勝。若中共持續軍事威嚇台灣，只是進入死胡同，顯示北京政策失敗。

德國會討論台灣安全局勢 北京對港鎮壓是警號

德國國會人權與人道救援委員會周一（19日）就台灣安全局勢及防疫措施召開會議，首度邀請台灣官員以視像方式參與這項類似公聽會的會議。德國《世界報》報道，委員會主席延森（Gyde Jensen）表示，會議主題是以台灣來證明中華文化、民主、人權和自由可並存不悖，以及討論《香港國安法》對台灣的衝擊。

綠黨黨團人權事務發言人鮑斯（Margarete Bause）鑑於中國升高軍事威脅，德國有必要與台灣高層代表對話；又指北京對香港的血腥鎮壓是警號，台灣需要更多堅守法治和人權的國家支持。

台灣駐德代表謝志偉表示，台灣的自由和安危不僅牽動亞洲的地緣政治，也攸關歐洲的貿易，德國朝野對台灣面臨的軍事威脅相當關注。

德國國會人權與人道救援委員會原定9月底訪台，因疫情致無法成行，改以視像會議方式召開會議。台灣外交部次長曾厚仁、陸委會副主委邱垂正和數位政務委員唐鳳等參與。

中央社

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