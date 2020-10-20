$1,100億晶片計劃爛尾 國家發改委：誰支持就誰負責

中共總書記習近平，聲言要在第十四個五年規劃中，投入950億元人民幣（約1,101億港元）發展第三代半導體產業，可是，不少地方卻力推半導體產業發展，地方政府搶先投資，釀成各地都出現爛尾項目。中國發改委今日批評，將會加強防範與責任歸屬，「誰支持、誰負責」，追究引發重大損失或風險的地方政府責任。

國家發改委新聞發言人孟瑋今日指出，當局注意到一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身積體電路行業，個別地方盲目推計劃、重複建設，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。

針對當前行業出現的亂象，孟瑋稱當局將重點做好四方面工作，首先加強規劃佈局，引導行業加強自律，避免惡性競爭，其次則要完善政策體系，加快落實「新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策」，優化產業發展環境。

孟瑋又稱當局將會建立防範機制，加強與銀行機構、投資基金等方面的溝通協調，降低集成電路產業重大項目投資風險，並且壓實各方責任，堅持企業和金融機構自主決策、自擔責任，提高產業集中度，按照「誰支持、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

孟瑋今日的言論，是要回應新華社旗下的《瞭望》周刊報道，指部份地方政府輕率及無知，在過去一年多，在江蘇、四川、湖北、貴州及陝西各有6個百億元規模的半導體計劃，後繼無力，先後停擺爛尾，引發輿論關注。

而且，中國濫推半導體項目，已從地方政府蔓延到民間，英國《金融時報》指，今年頭9個月已有逾1.3萬間中國企業註冊為半導體公司，為去年每月平均數的2倍，而很多新的晶片商在半導體方面毫無經驗，有些之前是賣海鮮業、有些是汽車零件商。

中央社

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