兩岸角力｜中共威脅日增 台外長接受芬蘭媒體專訪：絕不成為香港

芬蘭國家廣播公司（YLE）20日晚在電視、電台和網站同步報道香港民眾爭取民主的抗爭，以及台灣面臨的軍事威脅的專題報道，並專訪台灣外交部長吳釗燮。吳釗燮指，中國對台灣的威脅日增，台灣絕不能成為另一個香港，但強調台灣願與華進行對話。

台外交部長：台灣絕不成為香港

吳釗燮表示，許多國家都不同意獨裁中國對民主台灣的威脅，不論是道義上、口頭或實質對台灣的支持，都能幫助台灣應對威脅，「台灣絕不能成為另一個香港」。

吳釗燮未有正面答覆記者查詢美國是否會協防台灣的問題，不過他強調，美國基於《台灣關係法》售予台灣防禦性武器，「防衞是台灣自己的責任」。

報道又指，台灣自視為區域的民主典範，給予逃難的港人庇護，對此吳釗燮稱，台灣當局為赴台找工作、就學和工作的港人提供協助。

至於兩岸關係，吳釗燮表示，只要能同時確保台灣的國家利益，台灣願與大陸展開對話。

台空軍一連五天「天龍操演」

另一邊廂，台海局勢未有平息迹象，共機不斷擾台。台灣空軍年度「天龍操演」昨（19日）起一連五天在花蓮空軍佳山基地，進行空軍主力戰機空中戰術攻防對抗。

空軍司令熊厚基上將主持天龍操演開訓典禮，他向所有飛官強調：「如果一位飛行員沒有想要拿第一的精神，那就不能算是一位飛行員。」因此，不論是空、地勤人員，都一定要有自信、有能力，不讓敵人在我們的領空耀武揚威，做國家安全最堅實的後盾。

天龍操演在佳山基地舉行，包括新竹空軍聯隊的幻影戰機、花蓮、嘉義聯隊的F-16戰機、台中與台南聯隊的經國號戰機，以及台東志航聯隊的F-5E戰機、屏東聯隊的E-2K預警機、C-130H運輸機和P-3C反潛機都會依據演習想進，以緊急起飛的方式起飛進行機動移防、過境維護、潛力掛載等項目，之後還會在花蓮和台東外海進行實兵對抗演訓。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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