美參議員提台灣關係強化法案 擬簽自貿協議兼邀參與軍演

美國兩黨參議員於當地時間20日提出《台灣關係強化法案》（Taiwan Relations Reinforcement Act），盼從外交、軍事、商業，以及文化等多方面提升美台關係，包括成立美國跨部門台灣政策工作小組、洽談簽署自貿協議，並邀請台方參與軍演等。

共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）聯合民主黨參議員默克利（Jeff Merkley），共同提出法案，希望從多方面更新美國對台政策，令其更能反映當前現狀。

根據草案內容，法案生效90天內，美國總統應成立跨部門台灣政策工作小組，研擬強化美台關係的政策與作為，並提交報告給國會。工作小組成員應囊括白宮、國安會、國務院、國防部、財政部、商務部，以及貿易代表署（USTR）的資深官員。

在外交方面，法案要求升格美國在台協會（AIT）台北辦事處處長一職，未來提名案須比對美國一般駐外大使任命，也須獲得參議院確認同意。據了解，AIT處長一職目前是由美國國務卿任命，任命案也不須經過參議院同意。

在軍事方面，法案指出，「國會意見」認為，美國應邀請台灣參加雙邊或多邊軍事演練，也應與台方就軍售定期舉辦雙邊戰略對話。

針對商業交流，法案呼籲美方恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，並與台方簽署自由貿易協定（FTA）。法案呼籲美國行政部門制定行為準則，教導美國企業如何應對中國「銳實力」，例如因為台灣稱謂受到北京施壓等。

在文化教育方面，法案要求國務卿成立非營利性質「美台文化交流基金會」（US-Taiwan Cultural Exchange Foundation），以深化未來雙邊領袖連結。基金會應與教育機構合作，送高中、大學學生至台灣學習中文，並修習文化、歷史與政治等相關科目。

此外，法案也指示國務卿，就如何與台灣合作成立孔子學院替代機構，以在教導中文之際推廣自由、民主與普世價值，於法案生效90天內繳交報告。

盧比奧說：「台灣同為民主政體，也是美國在印太區域重要安全夥伴，繼續增強雙邊關係必須持續是美國外交政策一大優先事項。」他續指，新法案將能更新美國對台政策，並處理中共所帶來的眾多威脅與挑戰。

默克利則認為出，台灣民主對印太區域和平與穩定扮演關鍵角色，美方應動用其外交、經濟與文化影響力，支持如台灣一般共享美國價值的夥伴。

中央社

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