許章潤等法律學者及藝術家聯署 呼籲當局釋放耿瀟男夫婦

内地法律學者及藝術家發起聯署，呼籲當局釋放北京出版人耿瀟男夫婦，發起人包括清華大學法學院前教授許章潤、北京大學法學院教授賀衞方、張千帆、清華社會學系教授郭于華、北京電影學院退休教授郝建及中國藝術評論家栗憲庭。

聯署信指出，即使有關部門認定耿瀟男涉嫌「非法經營」，但眾所周知，耿瀟男被捕是因為近來為許章潤、許志永、陳秋實等因言獲罪的義士勇敢發聲而被懲罰。信中並斥有關部門的所作所為違反中國《憲法》第35條，也構成《行政訴訟法》第70條所定義的「濫用職權」，即是「公權行為在客觀上完美無瑕，但是只要動機不正當，那麼主觀違法行為和客觀違法一樣無效。」

聯署信指，耿瀟男是守法公民，更是一位急公好義、不畏權勢、仗義執言的當代俠女，對於她被逮捕深感震驚；並指耿瀟男直率敢言，但其出版物全是少兒、烹飪等書籍，不涉及任何敏感内容，沒有任何證據證明她有「非法經營」之嫌，促請當局釋放耿瀟男夫婦。

《蘋果》記者

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