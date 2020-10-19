美國大選●專題｜華府盡是「屠龍派」兩代「中國通」：無論誰主白宮 抗中成共識

美國總統大選結果，如無意外將在兩周後揭盅，但無論是誰勝出，北京都不會高興。《蘋果》以電郵及視像方式訪問了美國資深和青壯兩代的中國問題專家，以了解他們對中美關係未來走向的看法。普遍認為，美國對華政策走向全面制衡與對抗；對中共Say No（說不），甚至可被理解為美國政界到商界，以及學術界到媒體的共識。即使看似友中的民主黨總統候選人拜登上台，對中國依然會採取強硬立場。然而，拜登若走回奧巴馬時代的對華政策，卻很難保證是否重複當年的結局，以失敗告終。

美國「皮尤研究中心」（Pew Research Center）的最新跨國民調顯示，許多已發展國家近年對中國觀感越趨負面，在武漢肺炎疫情下更加明顯，創下歷史新高，部份國家比例甚至高於75%。其中，美國人對中國的不滿，亦由2011年的36%暴增至今年的73%。

「厭中」情緒蔓延，是否存在「華盛頓共識」？

「厭中」情緒藉疫情迅速在全美蔓延，即使在精英階層亦不例外。媒體早已指出，美國國會與民間智庫存在所謂對華強硬的「華盛頓共識」（Washington Consensus）。對此，資深中國通、76歲的加州大學河濱分校教授林培瑞（Perry Link） ，以中文回覆《蘋果》提問的電郵中寫道：「近五年來， 美國社會各個領域對中共的了解和態度有明顯的改變。 許多人看穿了共產黨的『一切為自己』和『不擇手段』的本質。從政界到商界，學界到媒體，基本上走到了一種新的共同認識。不像以前那麼天真。」

約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授孔誥烽，亦有相似看法。他透過視像對《蘋果》表示，華府對中國強硬的共識其實相當堅實和明顯，目前美國的政界、外交，甚至軍情系統，莫不對中國充滿敵意和好鬥的表現感到不滿，甚至商界也在游說，要求華府加大對北京在經貿等議題上施壓的力度。

在全球疫情蔓延下，爭取連任的美國總統特朗普，打擊中國的政策不斷升級，更在經貿、高技科、5G通訊、南海、台灣、香港與新疆等問題上，與中國全面交鋒。然而，特朗普處理武漢肺炎疫情不當，嚴重打擊他的選情。根據美國最新民調顯示，特朗普大幅落後對手拜登8至10%，有分析更指，拜登勝選機會高達 87.1%。外界開始關注，一旦「友中」的拜登上台，美國對華的「極限施壓」是否會收韁。

孔誥烽認為，無論誰最後勝出，都很難改變目前美國對華強硬的取態，他說：「依家甚至歐洲，以及加拿大等國家，都趨向呢個（對華強硬）共識。而家已經好難話一個總統選舉的結果，會影響到整個大局。」

若拜登上台，對華政策重回奧巴馬路線？

曾被中國外交學院列為「首席中國通」的74歲藍普頓（David Lampton），在回覆《蘋果》的電郵中指出，若拜登上台，在對華政策上，會比特朗普更願意交由專家主導，以及以事實作判斷，不會再那麼難以觸摸，同時還會更樂於與盟友有商有量、共同進退，但就始終無法避免受到特朗普執政以來對華存在的很多不滿所左右。

不過，他補充表示，無論最後那個政黨勝出，以推翻中共作為戰略目標的外交政策都不會有效，也不會得到任何地方民眾支持。

林培瑞則估計，一旦拜登上台，「多半可能會走回頭路。」拜登曾是前總統奧巴馬的副手，林培瑞所指的「走回頭路」，亦即是奧巴馬時代對華所謂既有合作又存在競爭的政策。

77歲的哥倫比亞大學政治系教授黎安友（Andrew J. Nathan）回覆《蘋果》提問的電郵表示，拜登的顧問團隊有着強烈的信念，就是對華政策需要先由美國內政開始，就是美國需要先處理好自己的問題，再次在經濟與政治上強大起來作為全球典範，才足以對付中國。

黎安友又表示，民主黨回朝，不會像國務卿蓬佩奧般高調宣示要協助中國人民推翻中共，相反會接受中共存在的這個現實去應對，透過盟友及多邊組織施加壓力，從外在環境入手，迫使中國改善人權及法治。

奧巴馬圍中政策功敗垂成，美國想要怎樣的中國？

不過，外媒對奧巴馬在任8年的對華政策評價普遍負面，甚至認為他軟弱無能。即使奧巴馬曾因擔心中國在亞洲乃至全球爭搶話語權和領導權，提倡跨太平洋夥伴關係協定（TPP），以及動用亞太盟邦等一切可用資源「圍堵」中國，但最後還是失敗收場。2013年距離奧巴馬落台還有3年，皮尤研究中心的調查已發現，超過半數的美國人不認同總統奧巴馬的中國政策，其中一個主要原因是未能應對中國這個正在崛起的國際強權。

至於美國對華的長遠戰略目標，究竟想要一個怎樣的中國呢？不時在彭博社（Bloomberg）專欄評論中國事務的37歲年輕學者布蘭德斯（Hal Brands）表示，到目的為止，美國的對華政策仍沒有制訂出預期達至的終極目標。

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《蘋果》記者

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