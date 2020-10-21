在全國擁有1,200分校的連鎖補習學校優勝教育，近來多地突然無預警關門、拖欠薪酬。過千家長、員工周一到北京的總部要求還錢，家長一度堵塞道路，有人被警方帶走。此次是北京近來罕有的群體抗爭事件，更加發生在中共第十九屆五中全會召開前的敏感時刻。

綜合內地傳媒報道，大批家長、機構職員和教師周一聚集在北京朝陽區的優勝教育總部，要求退還學費和追討薪金，一度齊聲高叫「還錢」等口號，過程中曾短暫堵塞道路。公安、便衣警在場戒備，並設立封鎖線，有五至七名家長被帶走。

高叫「還錢」 追討薪金學費

抗議過程中，有家長代表與優勝教育方及朝陽區政府負責人溝通。優勝董事長陳昊昨日與家長視頻連線表示，由於疫情影響，北京優勝的營收只有過去的四分之一，對家長的損失感到抱歉，但他指自己不會「跑路」，優勝也不會破產。有朝陽區校區的教師指，該校區拖欠教師工資數額已達到125萬。據不完全統計，僅在北京廣渠門校區，家長未退學費已超過900萬。

據本地傳媒報道，昨早繼續有家長聚集總部，但不獲准上樓。警員在場戒備，並安排旅遊巴聲稱接載家長到久敬莊的上訪中心。不肯上旅遊巴的家長，逗留至中午散去。

家長退費無門可謂損失慘重，事關優勝教育的收費相當高昂，而且是預繳模式。深圳的員工向本報指，家長交學費數額是兩萬起步，有些學生是一次過繳付高中三年的學費，「有的交了十幾萬、七八萬的都有」。北京一名學生家長李紅表示，四年前賣了唯一單位，「一共賣了200來萬，其中交優勝的學費得有三四十萬」。

優勝教育1999年由陳昊創辦，是全國補習學校的龍頭之一。除了北京，優勝教育在天津、成都等多地分校今年都出現退費困難、拖糧等問題。在深圳羅湖田貝校區任教的管小姐表示，早前有教師被欠薪，學校周六日仍在正常上課和招生。但員工在周一下午在微信群收到通知，着他們回去取貴重物件。「沒有任何交代，就只是說總部經營不善，負責人得了癌症，只是叫我們去維權」。她與約五十名員工昨日返校區聚集，負責人已不在，他們其後向公安報警，「但警察說這不屬於詐騙，可能不歸他們管」。她又透露，目前單是田貝校區維權群裏就有200多名員工，拖欠的款項粗略統計有300多萬，加上深圳其他七個校區共約2,000萬人民幣。

財新網/《蘋果》記者