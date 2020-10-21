中美角力｜趙立堅：5個月內有近300名留學生 離開機場時被美方盤查

中美關係陷入前所未有的谷低，美方甚至不點名指中國留學生在當地進行間諜活動，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上月曾表示，總統特朗普（Donald Trump）正考慮限制中國學生到美國留學。有記者早前提問，指美國近來針對在美中國留學人員，對其監控、滋擾、盤查和逮捕，同時又扣押中國公民的電子設備等。

外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上回應，美方動用司法力量，任意對中國在美留學生進行滋擾盤查，甚至捏造罪名進行抓捕和起訴。多名中國留學生在美國機場離境時受到美執法人員長時間滋擾，他們的手機、電腦等物品被任意檢查甚至被扣留。僅今年5月至9月初，就有近300名中國留學人員在搭乘臨時航班離開機場時被美方滋擾盤查。

趙立堅認為，美方上述行為充分暴露其所謂保護人權的虛假面目，嚴重侵害中國在美留學人員合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，中方對此予以強烈譴責。中方已向美方多次提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，停止針對中國留學人員的歧視性行為。中方將繼續採取一切必要措施維護中國公民的合法權益。

《環球時報》

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