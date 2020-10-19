美國大選●專題｜從綏靖到抗衡 美國對華政策「範式轉移」 自奧巴馬時代醞釀

中美今天在貿易、高科技、5G通訊、人權問題、南海、台灣、香港以及新疆等問題上全面交鋒，雙方關係跌至冰點，中外媒體每每將原因歸咎於美國總統特朗普的個人風格，以及為連任而不惜大打「中國牌」。然而，有學者指出，美國對華政策從忍讓、妥協與合作，轉變為強硬施壓、圍堵制衡與對抗的「範式轉移」（Paradigm Shift），其實早在2008年，奧巴馬上台後宣佈美國重返亞太時已開始醞釀。

所謂「範式轉移」，簡單而言，就是指昔日曾廣泛被接受，甚至堅信不移的理論或假設，開始無法用來解釋新的現象，或是受到越來越多的挑戰，並且再無法作為有關行為的指導準則，新的理論與假設因而應運而生。而美國對印太地區看法的改變，亦促成了對華策略上的「範式轉移」。

約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授孔誥烽向《蘋果》分析，以往美國的亞太政策都是以中國為重心，甚至可以說亞洲政策就是中國政策，因而較為重用中國問題專家。他指出，曾有一段頗長時間，美國將中國視為合作夥伴，在處理北韓核問題、反恐等問題，都將責任外判給中國，希望中國協助美國穩住亞太地區；但自從中國對鄰近地區變得侵略性，以及刻意破壞國際秩序後，這個以中國作為亞洲重心或焦點的外交戰略構想，從美國到歐洲，均備受質疑。

孔誥烽稱，早在奧巴馬時代，歐美外交體系的專家已經指出，亞洲政策不能夠一面倒向中國傾斜或只着重中國，有必要重新重視中國以外的國家，如印度、日本、南韓、台灣和東南亞諸國。而奧巴馬提出的重返亞太政策、亞太再平衡戰略，甚至「跨太平洋貿易協議」（Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP）的構想，目的就是要加緊與中國以外的其他亞太國家發展多方面合作關係，以圍堵中國，從而迫使北京方面作出改變。

孔誥烽認為，美國這種對亞州的思考模式的改變，促成了對華政策的大轉向，他說：「現在（民主與共和）兩黨都覺得中國是靠不住，喺北韓核問題上就特別明顯。」

去年7月，美國有逾百名中國通和政界人士向總統特朗普發出公開聯署信，表示敵視中國對美國無益，甚至會適得其反。美國媒體甚至一度以為，中國通的鴿派或「擁抱熊貓派」又再班師回朝。不過，孔誥烽表示，當日該封聯署信，其實是某些同行打所謂老朋友或師徒牌進行聯署；事實上，聯署名單中，也有不少是主張在人權、南海及台灣問題上對中國強硬的學者。

孔誥烽謂：「這些聯署聲明不能作準，例如（某位學者）同師父（通常是博士論文的指導老師）意見相左，但師父要簽，都要畀面簽。當中嘅學者意見都好紛紜。帶頭嘅人想重回同中國合作，根本係癡心妄想。中國整個大方向，都喺度挑戰美國領導地位，所以呢個（聯署）係一個善良意願， 但唔係主流。」

另一美國的中國問題專家藍普頓（David Lampton）則指出，自奧巴馬時代開始，已有不少學者和專家，將中國問題放於地緣政治的框架下思考，亦即中國的崛起如何如影響鄰國和周邊地區，對美國在經貿與安全方面，帶來甚麼的機遇與挑戰。

藍普頓指，中國近年持續對印度、台灣、東海和南海展示軍事實力，已引起包括美國等國家的反感。北京方原先可以合宜地處理，並展現出一致性和誠意，但可惜最後還是沒有這麼做；而在別無選擇下，美國惟有從整個印太地區的更廣寬角度考思抗衡中國的戰略，台灣問題正成為對付北京的「燃燒彈」。

事實上，1989年六四事件後，美國曾對中國實施制裁，並一度將兩國經貿聯繫與中國人權狀況掛鈎。然而，美國分別在1999年及2000年宣佈支持中國加入世貿（WTO）及給予中國永久最惠國待遇，讓中國經濟在其後數年間高速發展。2010年，白宮「鷹派」貿易代表萊特希澤在國會上，曾狠批這兩個決定是錯誤的，令美國吃大虧之餘，亦白白喪失能夠迫使中國市場完全自由化的政策工具。諷刺的是，今年9月才有共和黨參議員提出一項法案，要求廢除中國的「永久性最惠國待遇」，改為每年重新評估。

美國對華重要政策事件簿：

1979年 中美建交，鄧小平訪美，美國制訂《台灣關係法》

1989年 六四屠城後，美國宣佈對中國實施經濟制裁和武器禁運

1996年 台海危機，美軍兩艘航母戰鬥群駛近台海戒備

1997年 中美兩國建立「建設性戰略夥伴關係」

1999年 美國宣佈支持中國加入世貿，兩國簽訂有關協議

2000年 美國給予北京永久最惠國待遇；喬治布殊就任總統前，稱中國為「戰略競爭對手」

2001年 美國在9.11恐襲後，同意與中國發展「建設性合作關係」

2005年 美國提出中美兩國是「利益攸關者」（Stakeholder）

2011年 美國提出亞太再平衡戰略，拒絕承認中方定義兩國為「新型大國關係」

2018年 中美兩國爆發貿易戰

2020年 美國宣佈取消對香港的關稅優惠政策

《蘋果》記者

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