兩岸疫情速遞｜大陸多11宗確診台增1人 全屬境外輸入 海南強制發燒門診病人檢測

兩岸疫情最新情況：大陸衞健委公佈，昨日新增11宗確診病例，分別是廣東3宗、上海2宗、四川3宗、河南2宗、福建1宗，均為境外輸入個案。累計確診85,715宗，死亡4,634宗。台灣今日（21日）新增1宗境外輸入個案，累計確診544宗，7人死亡。

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海南發燒門診病人一律接受DNA檢測

海南省衞健委發佈最防控工作通知，要求醫療機構加強預檢分診和發熱門診管理，對發熱門診患者一律進行DNA檢測，在等待檢測結果時要採取單間隔離。市縣衞生健康委要求要做好監督、指導和管理，對區內的發燒門診（或診室）進行標準評估，對設置不規範、不達標的要關停；未設置發燒門診或設置不規範的各類醫療機構不得接收發燒病人，一經發現，將給予停診或吊證處理。

通知規定 要加強探視和陪護人員管理，特別要加強對護工的管理；加強病區病房門禁、保安管理，減少未經允許的探視，以及無關人員的隨意出入。陪護、探視等人員進入病區必須檢查健康碼、探熱和登記資料，要求做好個人防護，防止院內交叉感染。

青島仍有12名本土確診病人接受隔離治療

山東青島市昨日沒有新增確診個案，1名確診者痊癒出院，但仍有12名本土確診患者在定點醫院接受隔離治療。目前，青島市納入集中隔離醫學觀察的密切接觸者共479人。

台學者料全球疫情明年2月才能控制

台灣大學公共衞生學院教授陳秀熙今日（21日）在網上直播說明會上表示，全球本周確診人數與死亡人數前三名仍是為印度、美國、巴西，但英、法兩國確診數分居全球第四、五名，依照這種趨勢發展，預測下周法國確診數上升為全球第三、英國維持第四，預計下周美國死亡數也將超越印度，成為全球第一。他又預料，國際疫情仍要持續一段時間，估計將延續到明年2月，疫情才會有好的控制。

成都增3病例 俱無症狀感染轉確診

成都衞健委發佈，周二（20日）新增3宗境外輸入確診病例，全是昨日通報的無症狀感染者轉為確診，3名患者中，2名中國籍，1名烏茲別克籍，分別由沙地阿拉伯、伊拉克及烏茲別克出發抵達中國。另外，周二新增境外輸入無症狀感染者一名。

上海多2宗境外輸入確診

上海市衞健委通報，昨日新增2宗境外輸入確診個案，分別是羅馬尼亞籍及伊朗籍。羅馬尼亞籍病人由羅馬尼亞經英國抵達上海浦東機場。伊朗籍病人則在阿聯酋生活，於19日在當地出發到上海。

國家衞健委／成都衞健委／上海衞健委／台灣《蘋果新聞網》

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