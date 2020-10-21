韓戰70年｜中共「抗美援朝」敍事變調 更強調美國侵略

今年為韓戰70周年，在中美關係惡化的當下，中國官方宣傳更強調「抗美」。英國《金融時報》報道，關於中國參加韓戰的決定，官方敍事已經發生一次轉變，原先的版本是支援社會主義兄弟抗擊帝國主義侵略，新的版本是中國軍隊為保衞國家、讓中華民族得以復興做出了巨大犧牲。

報道引述聖路易斯華盛頓大學歷史學者馬釗表示：「（中國）反美情緒出現了明顯爆發」。他舉例，丹東抗美援朝紀念館在關閉6年後於9月重新開放，紀念館中的美國軍隊被明確定為侵略者，而在2014年之前使用的是「聯合國部隊」這種更中立的表述。

央視本月播出的一部20集紀錄片強調反美主題。該系列片表達的觀點是，是美國的侵略迫使中共前領導人毛澤東不得不決定派兵援北韓，這一犧牲是非自願的。

報道說，今年的紀念活動與5年前形成鮮明對比，當時對那場戰爭的紀念活動力道降低，因為中國簽署了針對北韓發展核武的聯合國制裁協議。

此外，內地官媒新華社今晚報道，中共總書記習近平將於明日（23日）早上到北京人民大會堂出席紀念大會，並發表談話。央視則自今晚開始，於黃金時段播出共6集電視紀錄片《英雄兒女》，敍述共軍「抗美援朝」歷史進程。

在此之前，央視已於12日起播映「抗美援朝保家衛國」的20集紀錄片，並於18日晚間起播出6集韓戰紀錄片《為了和平》。

習近平19日在北京帶領一批中共高級領導人參觀中國軍事博物館新裝修的抗美援朝主題展覽時更提到，抗美援朝精神「必將激勵中國人民和中華民族克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人」。

中央社／新華社／英國《金融時報》

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