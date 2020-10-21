台鐵瞞報斷軌44厘米 林佳龍震怒 台鐵局長：懲處層級無上限

2018年10月21日，台鐵發生普悠瑪號列車翻車事故，今屆滿2周年。據悉，台交通部長林佳龍周一（19日）要求台鐵進行安全報告，未料竟發現今年5月19日，台鐵台中成功站南側斷軌44厘米卻通報不實，讓莒光號及普悠瑪號兩班列車高速通過斷軌處，險再釀重大事故。更離譜的是，該處早在2個月前已出現裂痕卻遲遲未換新軌，讓林佳龍當場震怒，痛斥台鐵「沒有最扯，只有更扯」、「兩年前這麼多無辜的生命，不能白白犧牲！」

交通部回應表示，林佳龍已要求台鐵檢討，懲處名單報部核定，提高懲處層級，包括局長在內，一併全面檢討相關責任。台鐵今晚回應指，將徹底檢討並邀外部專家學者協助檢視，2周內完成檢討報告。台鐵局長張政源表示，該案無論上下主管將加重懲處，懲處層級無上限。

據悉，台鐵追查後發現，成功道班領班早在今年3月3日，就發現該處鋼軌出現裂紋，發現後及通知相關人員處理，進行臨時補強措施；依標準作業程序，當晚就應該抽換新的鋼軌，不料相關人員竟置之不理，此案就此石沉大海，直到5月19日因司機員察覺有異進通報，才發現事態嚴重，兩個多月來的行車安全猶如「命繫一軌」。

台鐵晚間表示，針對5月19日成功站南邊西正線鋼軌斷裂之重大鐵道事故案，交通部林佳龍部長十分重視，日前責成台鐵局進行專案報告，並提出5項指示，台鐵局今上午由局長張政源召開內部專案會議，嚴正要求同仁務必遵照交通部5大指示確實加速辦理，另強調安全不容打折。

台鐵指出，本案目前雖國家運輸安全調查委員會已調查中，台鐵局務必針對本案重新徹底檢討，並要求立即成立檢討專案小組，由副局長杜微擔任召集人，並邀請外部專家學者針對鋼軌檢修作業流程、通報機制、人員訓練考核等議題進行徹底檢討，務必於2周內完成檢討報告陳報交通部，再依據檢討報告於一周內完成相關人員行政責任追究與懲處。

台鐵局長張政源強調：「安全不容馬虎，是台鐵的基本核心價值，不管上下主管同仁都應遵守，本案將加重懲處，該懲處就懲處，懲處層級無上限。」

針對3月發現鋼軌裂痕第一時間未能依照規定完成鋼軌抽換，台鐵表示，因未能依規定完成該妥適處置，造成有行車安全之虞，確有作業疏失，台鐵局於事件發生時，除立即通報運安會外，也啟動內部調查，並依調查結果針對相關人員予以懲處並調離主管職務。

而為加強防範鋼軌裂縫處置不當造成行車安全事故，台鐵已祭出4大改善政策，包括：增訂「斷軌應變處置標準作業程序SOP」，以加強鋼軌斷裂因應處置效率；配合軌道電務夾膠絕緣接頭，魚尾鈑螺栓於額定磅數時，加繪定磅線，提高人工檢視效率；要求職工落實現行軌道巡檢SOP，並購置新型軌道檢查儀，提高檢查效率；全面清查正線曲線半徑800米以下路段，鋁熱劑焊接及鋼軌接頭處（包括夾膠接頭）軌道設備情形，並已於今年8月8日完成檢查。

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