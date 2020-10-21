直播帶貨｜逾萬宗投訴 中國擬規管「直播帶貨」網絡交易

直播帶貨投訴愈來愈多，中國市場監督管理總局20日發佈《網絡交易監督管理辦法(公開徵求意見稿)》，擬規管「直播帶貨」、「搭售商品」等經營者的責任及服務行為，維護網絡市場交易秩序。

對於網絡社交、網絡直播等服務提供者是否屬於平台經營者，目前尚未有明確規定。對此，《公開徵求意見稿》明確，網絡社交、直播等服務提供者在滿足一定條件時應當依法履行網絡交易平台經營者的責任。

同時，對網絡直播活動的資訊展示進行了特別規定，並要求平台為利用網絡直播開展的網絡交易活動提供直播回看功能。

《公開徵求意見稿》提出，網絡交易不得將搭售商品或服務設定為預設同意選項。網絡交易經營者以直接綑綁或者提供多種可選項方式向消費者搭售商品或者服務的，應當以顯著方式提醒消費者注意。

對於「零星小額交易」，「採用了明確統一的交易次數+地區差異化交易金額」的判定框架，其中年交易次數擬定為52次。在最大程度上賦予更多經營者免於登記的政策便利，將進一步幫助復工復產，拉動居民消費，更好激發網絡經濟創新活力。

前三季度全國共收到有關「直播」投訴約2.19萬宗，同比增長479.60%，其中，直播帶貨佔比近六成，約1.31萬宗。統計數據顯示，「直播」相關投訴主要集中在首飾、服裝鞋帽及家居用品等方面。「直播」相關投訴數量排名前五的企業，均為電商平台和短視頻平台。

綜合報道

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