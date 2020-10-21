殲10研究所｜中航一飛院前副院長高利涉貪罪成 判囚6年半兼罰款$58萬

中航工業第一飛機設計研究院（簡稱：一飛院）前副院長高利涉貪案，陝西咸陽市中級人民法院刑事判決書近日曝光，高利被判處有期徒刑3年，並處罰款20萬元人民幣（下同；約23萬港元）；受賄罪被判處有期徒刑5年6個月，罰款30萬元（約35萬港元），數罪並罰下，決定執行有期徒刑6年6個月，並處罰款50萬元（約58萬港元）。

判決書透露更多案情細節，指現年60歲的高利為碩士研究生，被捕前為第一飛機設計研究院專務。去年5月31日，高利被留置，當年11月因涉嫌干犯貪污罪、受賄罪，經檢察院批准刑事拘留，同年12月10日被逮捕。

在貪污罪方面，2009至2011年，高利在擔任「一飛院」副院長兼西安飛豹科技發展公司總經理時，以非法佔有為目的，利用職務上的便利，侵吞、套取公款合計39.2萬元（約46萬港元）。他還在設備採購、工程承攬、業務協作等方面為他人謀取利益，索取、非法收受他人所送賄款、豪車，以及為其情婦裝修西安市房屋的費用，合計逾267萬元（約310萬港元）。

陝西省工信廳介紹中航工業第一飛機設計研究院，是中國目前唯一集殲擊轟炸機、轟炸機、民用飛機、運輸機和特種飛機設計研究於一身的國家級軍民用飛機設計研究院，研製機型包括運-7飛機、「空警一號」預警機、「中國飛豹」殲擊轟炸機、小鷹500飛機、以及「空警2000」大型預警指揮機、殲10、殲11、轟6H、轟油6、殲轟7A、殲8D、殲8F、殲7GB、直8K/直8KA、直9偵察型/直9武裝型和教8等15個機型，共計151架飛機。

一飛院前院長李守澤被爆涉貪$9.3億畏罪輕生

中航工業「一飛院」領導層去年被揭發貪腐嚴重，據悉有60多名中級幹部主動投案交待問題。去年12月，曾任「一飛院」院長的中航飛機股份有限公司副總經理李守澤被官方發佈「不幸去世」的消息，網傳他在運-20飛機研製期間，涉嫌貪污8億元（約9.3億港元），才畏罪跳樓身亡。

今年1月，負責研發中國「殲-7」 戰機的西安飛機工業設計有限公司員工走到街頭維權，拉起橫額寫上「反剝削反欺騙」，另一幅寫「我們要吃飯我們要養老」 ，據報與李守澤涉貪案有關，李的死亡據說令旗下公司，包括西安飛機工業設計有限公司員工的養老金也化為烏有。

《北京青年報》／自由亞洲電台

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