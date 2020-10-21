美日澳艦隊南海聯合軍演 官媒指列根號突掉頭「相當詭異」

美國海軍太平洋艦隊於當地時間20日發出新聞稿表示，美軍與日本海上自衞隊、澳洲海軍19日在南海進行海上演習，三方今年第五度在印太區域進行聯合軍演。《環球時報》今日報道，本月12日，原本已經駛出南海進入印度洋的美軍列根號航母突然掉頭折返南海，行蹤相當詭異。

參與演習的軍艦包括美軍勃克級導彈驅逐艦麥凱恩號（DDG-56）、日本海上自衞隊護衞艦霧雨號（DD-104）、澳洲海軍巡防艦亞倫塔號（FFH 151）。

美軍新聞稿指出，藉由美、日、澳三方海軍的聯合演習，增強盟友合作以維護海上安全，為任何突發狀況做好準備，透過專業合作為區域穩定打下基礎，維護各國的和平與繁榮。

麥凱恩號艦長伊斯特戴（Ryan T. Easterday）說：「藉由與盟友在南海的演習，我們旨在促進法治、透明、自由飛行與航行等理念，藉以支持印太區域的安全與繁榮，使區域內所有國家受益。」

澳洲巡防艦亞倫塔號指揮官杜甘（Troy Duggan）稱，三方聯合演習是寶貴的機會，建立並維持高規格的互動能力，持續致力於印太區域的安全、穩定和繁榮的共同信念。

日本海上自衞隊第8護衞隊司令橫田和司說：「為了和平穩定，我們努力維護自由開放的印太區域。其基礎正是盟友之間的堅實關係，即使在疫情下，日本海上自衞隊仍持續加強盟友關係。」

今年，美日澳三方海軍已共同參與2月海龍（Sea Dragon）反潛演習、7月底航母列根號參與的三方演習、9月初導彈驅逐艦貝瑞號（DDG-52）參與多國編隊航行、9月太平洋先鋒（Pacific Vanguard）聯合軍演。

《環時》報道有關消息時，引述中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙曾強調，中方對於美澳軍隊動向保持密切關注和高度警惕；而一段時間以來，美澳等一些域外國家在南海頻繁開展軍事活動，強化軍事存在，這種做法不利於南海的安全穩定，中方對此是堅決反對的。

吳謙還作出譴責稱，事實一再證明，美方是南海軍事化的最大推手，是地區和平穩定的麻煩製造者。他說：「中國人民解放軍始終保持高度戒備，堅決捍衞國家主權、安全、發展利益，堅決維護地區和平穩定與繁榮。」

中央社／Twitter

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！