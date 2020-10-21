兩岸角力｜共機再擾台 綠營民調：逾5成不擔心大陸侵台 6成傾向親美

中共頻頻派軍機擾台，台灣國防部官網今（21日）公佈，解放軍一架運8反潛機上午進入台灣防空識別區西南角，直接到達巴士海峽後，在下午再經台灣防空識別區飛返駐地。台灣空軍以空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。這是自上月16日起，中共軍機第22度擾台。

面對中共不斷利用軍事力量恫嚇，民進黨最新民調顯示，45.3%擔心大陸武力犯台，52.9%表示不擔心；至於台美中關係立場，全體民眾有62.7%認為要傾向美國、17.1%支持傾向大陸；民進黨主席蔡英文認為，現在國際情勢變化比較大的狀況下，或許是機會、也是挑戰。

民進黨中常會今天由民意調查中心主任陳博洲專案報告「面對美中對抗的戰略機遇，台灣民眾的國際觀感為何？」的民調結果。據與會人士轉述，9月份民調顯示，針對中美台關係立場，應傾向美國或中國，全體民眾有62.7%認為要傾向美國、17.1%支持傾向中國，12.2%認為要中立。報告分析，從經濟、外交、國防、整體發展等方面來看，民眾是立場明確「親美遠中」。

民調指出，國民黨支持者在中美關係立場中出現「分裂」現象，有31.3%的國民黨支持者認為要傾向美國，有40.7%的國民黨支持者認為要傾向中國，18.2%認為要中立。

與會人士指出，若用政黨傾向來看，除了國民黨支持者外，其他政黨、包括中間選民，都是傾向美國比較多；至於民進黨支持者，則有90.3%是傾向美國，3.8%是傾向中國；若從年齡層分析，則出現年紀越輕、越支持傾向美國，70歲以上的民眾，也有5成是支持傾向美國。

與會人士又透露，從民調顯示，國民黨的路線與社會整體的氛圍不太一致，國民黨的支持者是希望傾中的，此外，國民黨支持者對中、對美與社會整體有矛盾的情況，國民黨內部有兩股勢力的拉扯。

民進黨民調也調查，在大陸文攻武嚇下，是否擔心大陸武力犯台；10月份民調顯示，45.3%擔心，52.9%不擔心；9月份民調結果，44.8%擔心，53.9%不擔心；8月民調，45.4%擔心、53.4%不擔心。

與會人士指出，連續3個月民調顯示，雖然區域情勢變動，但是基本上，民眾仍是「不擔心大於擔心」，而從股市、匯市、房市等指標也顯示，民眾是處變不驚。

民進黨發言人顏若芳會後轉述蔡英文談話指出，這段期間以來，她自己也有這個感受，她非常感謝全體台灣人在防疫期間的共同努力，讓台灣的防疫工作獲得全球肯定，大家也更重視台灣，所以現在在國際間要做甚麼樣的事情都比以前順利一些，她也希望台灣境內的支持可以持續強化，對台灣在國際間的談判是有幫助的。

蔡英文提到，近來的民調，雖然大陸的動作比較大，一般民眾的心裡還是穩定的；現在這種國際情勢變化比較大的狀況下，「對我們來講或許也是一個機會、也是一個挑戰」，就像她在雙十演說的，應該善用這個機遇，讓台灣在國際間可以扮演更重要的角色。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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