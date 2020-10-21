國泰大裁員｜台機師、空服料削40人 國泰工會：資方同意推「肥雞餐」

不敵疫情衝擊，國泰航空集團宣佈全球裁員8,500個職位。據台媒報道，先前資方原向台灣台北市勞動局提報，在台431名員工中，將裁員40人，但國泰航空工會說，經協商，公司同意改採「優離」方式，由公司提供優於法令的離職條件，員工有意可申請，但最終同意權仍在公司。

國泰港龍航空今日起停止營運，這是武漢肺炎疫情爆發後，繼酷鳥航空、日亞航後，第3間飛台灣的外籍航空公司宣佈結束營運。

台勞動部今日上午表示，經初步了解，國泰航空在台約有431名員工，提報裁員約40人，以空服員、機師為主，裁員主因是營運虧損。裁員人數尚未達到大量解僱門檻，但會要求北市勞動局持續注意。

國泰航空企業工會理事長任睦杉說，經工會與公司協商，公司同意不「裁員」，改採「優離」方式，由公司提供優於法令的離職條件，開放員工報名，港龍航空也同樣適用，並未限制名額，但最終同意權仍在公司。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！