中梵協議｜陳日君：盼與華建交 梵蒂岡是聽北京政府 死路一條

中梵協議於明（22日）到期，北京當局和梵蒂岡將共同宣佈續約。香港天主教榮休主教陳日君樞機上月親赴梵蒂岡不獲教宗接見，他近日接受美國之音專訪，就中梵關係、中國的宗教自由，以及香港天主教區在教區主教離世兩年後還未能夠委任新主教等問題，再度發聲。

陳日君認為「中梵協議」本身根本不重要，他解釋：「因為它說協議關於任命主教，就是以後如何任命主教。不是說過去的。但是簽了協議之後兩年之內，沒有任命過一個主教。可以說這個協議根本沒用過。兩年裏面沒有任命任何新的主教。你說不是，有啊，有兩個主教祝聖了，那兩個在這兩年裏面祝聖的主教，早已經（獲得）兩邊的同意。好幾年之前，未簽協議之前，早已經同意了。」

陳日君質疑為何梵蒂岡着緊延長協議，又強調「這兩年進行得很順利」呢？他說：「這個是謊話，甚麼叫順利？你都沒有任命過一個主教，怎麼叫做順利呢？它肯定有政治目的，是想有一日能夠真正建交。」他形容，梵蒂岡在協議上「讓步得很厲害」，「兩年前，簽這個協議的時候，梵蒂岡做了一個很可怕的事」。

7愛國主教獲祝聖 2個有老婆子女

陳日君批評，由2000年開始幾名梵蒂岡主教都沒批准過中梵協議，「不單止是非法的，而且這些人是『絕罰』的。」在天主教裏，「絕罰」是最大的懲罰，需要趕出教會。他直指7名「愛國」主教獲梵蒂岡祝聖，表示「梵蒂岡投降了，認了他們。那7個人很不堪，這7年裏面做了很多壞事，完全向梵蒂岡挑戰，其中有兩個有老婆子女，天主教是不允許的，天主教神父是不可以結婚。這樣的神父完全是沒有資格做主教。」

陳日君擔心教宗方濟各接收的資訊，可能令他作出對中國的誤判。他說：「教宗可能對共產黨不是很認識，他可能只認識南美洲那些共產黨，可能他又想要到中國。很多教宗都想去中國，若望保祿（二世）都想去，去不成。」

梵蒂岡國務卿「說謊」

對於梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）是否希望促成中梵建交，陳日君認為對方有這個目的，希望在歷史上留名。陳批評：「從信仰方面講，他（帕羅林）絕對不應該繼續和中國交易的。」陳日君還連番指摘帕羅林「說謊」、「很可怕」。

陳日君認為，內地天主教發展在過去20年來都在退步，「因為教宗手下的人不聽教宗話，所以地上、地下（教會）都退步了。」他還批評梵蒂岡一面倒幫「聽政府話的地上教會」，一些敢言的「都死了」，堅定立場的主教幾乎沒法留下來，「完全都是那些投機分子，幫政府的，做壞事的。」

陳又指，內地聖堂有很多教徒，但他們不會理會哪些是愛國會、地上教會、地下教會。中共過往不太理會教會發展，在梵蒂岡面前，地下的才是正權主教，地上的是輔理，但中國政府只承認地上主教，不承認地下主教，「所以地下（主教）很淒涼的，老主教死了之後都沒有接班人。羅馬（梵蒂岡）又不支持他們，不是教宗不支持，是羅馬教廷那些人不支持。現在方濟各跟他手下那些人走了，即是地下很淒涼了。甚至他們合法的7個（主教），完全不像樣的那7個，同時要地下兩個（主教）讓位，很殘忍的。」

習近平要把宗教中國化

對於中共總書記習近平要把宗教中國化，陳日君批評：「中國化完全不是我們（天主教）的本地化，這個中國化就是聽政府的話，聽共產黨的話。」天主教將在短時間內任命立場親共的蔡惠民神父作為香港主教，陳指帕羅林肯定屬意親共的蔡神父，「可能他們聽到香港都有很多人覺得不對的，所以他們最終沒有公佈。」不過，北京當局屬意蔡神父，「逼梵蒂岡要任命姓蔡的做主教」。

「我覺得，如果北京要一個主教，這個主教當然是他們有把握會很聽話的，但現在的情形之下，很聽話就對香港不對，我們看現在這個很聽話的特首將香港搞得一塌糊塗。」陳日君揚言，如果蔡惠民出任香港主教，就不會在教會隆重的場面和對方一起同場出現，「我甚至說死了之後，不想葬在主教大堂。」

港版國安法失言論自由

陳日君指，「港版國安法」推出後還假裝說有「一國兩制」，還會「抓去大陸審」，根本沒有言論自由。他還狠批香港教育局「邪惡得不得了」，教育局局長楊潤雄「很離譜，我真的很想有機會公開和他說話，看他怎麼維護自己的做法。完全做了幫兇，破壞我們的教育。其實共產黨很緊張教育的。」而香港初中教科書還硬說耶穌熟悉猶太文化，不反對交稅給羅馬政府，又指岳飛精忠報國都是受到呼召等。陳日君說：「其實很傷心的……因為我們的教區現在完全聽梵蒂岡，梵蒂岡是聽北京政府，所以死路一條，所以我希望現在梵蒂岡給我們一個主教是真正照我們道理做的。如果不是的話，講一些糊裡糊塗的東西，被人笑死。」

美國之音

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