台灣退役軍將憶述96年台海生死戰：潛艦兵登艦寫定遺書 埋伏14天抗導彈危機

兩岸關係冰凍，中共解放軍挑釁台海力道逐步加強，共機今年迄今侵擾台空域已逾1,700架次，其中挑釁海峽中線近50次，甚至一度逼近距台灣68公里。台國防部高層均認為，台海險峻情勢僅次於1996年台海危機。當年時值台灣第一次民選總統，中共不斷升高軍事威脅，解放軍海、陸、空連續在台灣周邊進行導彈射擊及奪島軍事演習，台國防部提升戰備至進入臨戰待命的「狀況二」，戰事一觸即發。台灣《蘋果新聞網》專訪3位退役將領，帶讀者重回當年驚險對戰時刻。

潛艦兵器長登艦寫遺書 出港埋伏14天抗導彈危機

時任海龍號潛艦少校兵器長的王志鵬說，在台海危機前二周，艦長陳上校接獲緊急命令，要求維修中的海龍號潛艦立即回裝，並限制7天內恢復戰備。隨後，潛艦戰力的重頭戲才開始，王志鵬說，魚雷武器必須在3天內完成裝填，但為免中共解放軍衞星偵測到潛艦狀況，還必預採取「日出休息，黃昏夜暗後上彈」。

王志鵬說，一枚中型線導魚雷的重量1,414公斤、長度達6.08米，內部有許多精密機件，因此每一枚存放在洞庫的魚雷，要經過靜態電腦檢測無誤後，須以超慢速度載運至碼頭吊放到潛艦上，避免任何意外的碰撞而導致魚雷受損或失效。在夜間運彈及吊掛彈時還需隨時觀察天象，若明月高掛，敵人衞星可能進行偵測，就必須立即停止任務。

完成魚雷滿載任務後，王志鵬在當周下午5時從基地返家休假，但剛進家門不到10分鐘，就接到部隊電話通知「立即返艦、緊急集合」。他抬頭默默看着太太，一句話都不敢多說，因為「我連我自己都不知道能不能活着回來！」他回到海龍號潛艦梯口時發現，居然全艦到齊，沒有一人請假或當逃兵。登艦後，上、下官廳同時發給一個信封及一張信紙，命令立即撰寫「遺囑」。他形容，當時氣氛肅穆又凝重。

他說，艦長和輔導長領取極機密的「彌封命令」信封後返艦，便趁着暗夜緊急出港，並下潛至安全位置後，才到艦長室一同拆封，之後下達指令。航管人員依令執行，無人敢多問一句話。海龍號潛艦只依指定時間到某個定點接收電訊，不僅執行「只收不發」外，通訊保持「全程緘默」，就是要做到「戰略奇襲」。

為確保海龍號潛艦不被解放軍潛艦所偵搜，艦上官兵不僅在工作時都要達到靜默無聲，如果說話時聲音太大，還會被警告「你要害死全艦官兵」。潛航3天後，有些年輕的士兵開始出現焦躁憂慮。經歷14天的寂靜潛航後，終於收到命令「解除戰備、立即返港」，但官兵沒有一絲喜悅。

王志鵬嘆了一口氣說，1996年台海危機迄今已過24年，如今2020年可能危機再起，但解放軍可已經不是當年的「吳下阿蒙」，這樣的嚴峻挑戰，端看台灣現今的年輕人能否撐得起和扛得住。

解放軍計奪烏坵 海陸66師長：做好與島共存亡

1996年共軍在台灣周遭海域進行軍事演習，甚至在當年3月決定在平潭島進行的實兵、實彈的登陸演習，並藉機登陸演習直接攻打烏坵島。現任「中華民國中央軍事院校校友總會」理事長季麟連，當年擔任海軍陸戰隊66師師長，並負責增援烏坵守備大隊。他表示，烏坵守備大隊的防區精神就是「同島一命」、「永保烏坵」，也因此，烏坵守備大隊的官兵就是要與烏坵共存亡。

季麟連是台軍唯一的「假想敵連長」，擔任期間，其部隊穿着解放軍制式的服裝，使用解放軍制式的武器，以共軍的戰術戰法，協助提升台軍戰力，因此深知解放軍戰術。他指出，當年96年台海危機是相當嚴峻，而對中共已經相當明顯要攻打烏坵，為此海軍陸戰隊因此啟動「長庚17號作戰計劃」，進行烏坵的增援計劃，甚至萬一烏坵遭共軍攻佔後，還要執行「規復作戰」以恢復烏坵領土。

為確保烏坵守備大隊各式口徑火炮都可以使用，在那段期間，每天清晨6時起即開始進行「防護射擊」，確保所有武器都是可使用。在防護擊之後，即開始由各據點依計劃執行單點目標射擊，就是要讓官兵能達到精準射擊而不會浪費彈葯，而在不斷的訓練下，也讓官兵射擊的精度提升，當時還練出不少「神射手」。

最令季麟連感動的，就是當年烏坵守備大隊有很多義務役官兵，在農曆春節返鄉休假後，都能依規定返回營區報到，並沒有一個逾假未歸或是逃兵。這就是陸戰隊所培養出來的「不怕苦、不怕難、不怕死」精神，及誓死達成任務的堅定意志。

前烈嶼旅長：官兵抱「終必一戰」決心

當年在總統府擔任侍衞長秘書、軍銜還是中校的前烈嶼旅長栗正傑說，根據當時軍事情報，中共的目標是馬祖東莒島，當作警告台灣的一個手段，除了離島外，另一個方式就是用飛彈攻擊基隆和高雄兩個外海。但因為攻擊外海港口，會造成國際航運恐慌，導致國際事後的影響，為避免傷及在港口的商船，當時的機密顯示中共是以「空包彈」作為攻擊，時任總統李登輝為了穩定民心，也直接稱中共打的是「啞彈」，讓台灣在大陸佈建的情報網破功，被台灣吸收的中共少將劉年昆事後遭槍斃處死，數十人受牽連入獄。

栗正傑指出，當時台軍高層指示將本島的武器、裝備、新式戰車全都運送到外島，外島官兵也都為開戰作準備，許多官兵把甚至寫好了遺書。當年很多離島居民亦紛紛搬回本島，很多留在台灣的錢也都匯到外國。

而台海的緊張氣氛也驚動美國，美方派了兩艘航空母艦到台灣海峽，栗正傑說，中共派出驅逐艦，但還未到美方航母戰鬥群前就被美軍的驅逐艦擋下，雙方在海上展開電子戰，中共知道不是美軍的對手，所以選擇退下避戰。

栗正傑說，在那個年代，大多數離島官兵心境都是平靜的，主要是當時當兵都有「終必一戰」的準備，且外島兵因訓練、作戰攻勢踏實，都有必勝把握。但隨着時代變遷，現在的外島官兵沒有隨時備戰的心理準備，且兵制改變，外島駐兵越來越少，兵源數量也影響整體氣勢。

栗正傑指，如今兩岸關係雖然不像台海危機當年緊張，但在各種文攻武嚇下，中共對台灣的心態還是一樣，就算今天真的打起來，中共會先佔領離島才到台灣，尤其澎湖有絕佳的軍備地理優勢，中共會先拿下澎湖，擴張台海中線，台灣海峽就被中共封鎖，進而向台灣擴張。

栗正傑續指，台海危機當年還是兩年兵，這絕對比現在的服兵役或4個禮拜的兵役要精良許多；且因當年人員編制與現在差距大，以金門來講，台海危機當年有12重裝司、6個裝甲旅，現在才剩下多少？人多整體氣勢就強。加上因為在這樣的時空背景、制度的改變，讓現代兵官不再像以前那樣服從紀律。

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