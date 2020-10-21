戰狼變流氓｜國民黨主席江啟臣：中華民國仍屹立東亞 非歸屬中共政權下

台灣與大陸外交官員在斐濟發生外交衝突越演越烈，大陸外交部發言人趙立堅事後更稱台方的青天白日滿地紅旗是偽國旗。國民黨今日召開中常會，黨主席江啟臣批評，中華民國是主權國家，青天白日滿地紅的國旗是國家的旗幟，這幾天中共當局外交單位，缺乏兩岸歷史及現狀認知的發言，令人遺憾。他強調，中華民國至今仍屹立於東亞，並非歸屬於中共政權之下。

為慶祝台灣光復75周年，國民黨將於22日起舉辦網上影音紀念會、音樂會等活動，江啟臣說，國民黨領導下的中華民國，在抗戰勝利後光復台灣，紀念台灣光復是理所當然的事情。然而民進黨執政時刻意忽略這件重要的史實，讓中共政權得以搶奪歷史詮釋的話語權。國民黨現在雖然在野，但無法坐視、更無法接受，國民黨的慶祝活動被抹紅成與對岸隔海的唱和，這種抹紅完全是昧於事實、心中沒有國家的荒謬行徑。

江啟臣表示，國民黨之所以要擴大慶祝光復節，正可提醒對岸當局：75年前，台澎是回歸中華民國，而不是所謂中華人民共和國，而且中華民國至今仍屹立於東亞，並非歸屬於中共政權之下。他重申，中華民國是主權國家，青天白日滿地紅的國旗是國家的旗幟，這幾天中共當局外交單位，缺乏兩岸歷史及現狀認知的發言，令人遺憾。

另外，經濟部長王美花今日受邀至「中華民國三三企業交流會」演講，其間有企業擔心，美中貿易牽動兩岸關係，台灣親美反中將影響台商在大陸的發展。對此，王美花強調，台灣沒有反中，但要把握台美前所未有的良好關係往前走。

王美花在演講後答覆企業提問時說：「總統蔡英文明白公開表示，兩岸對話是願意的，但不能設前提，我們不可能承認九二共識。我們得到的指示不是反中，而是當有國家安全（面臨危機）時不得不有的防禦，比如當中國資訊、通訊讓大家不放心時，要有所防備，他不（這樣）對我們，我們不會反中。」

王美花進一步指出，台美關係密切，目前得到朝野的大力支持，參議員100人，50位不分黨派支持台美簽雙邊貿易協定（BTA），現在台灣與美國得到很好的關係，近期又提許多有利台灣的包裹法案，台灣應要把握。

美中貿易大戰已讓台商重新思考回台投資，三大投資台灣方案金額1兆1,273億元新台幣，王美花說，預計今年底落實金額6,271億元，雖有炎疫情發生，85%都會繼續投資，只有兩家因屬華為供應鏈而停止投資，另有30幾家投資變慢，但更多企業訂單變多，要加碼投資。

在場企業也關心近期台廠出售中國版圖的問題，但王美花說，這不只是政治問題，商業決定跟客戶有關，她也相信客戶背後有「總政策的要求」。她指，企業運作背後與商業佈局重新分配、趨吉避凶有關。關於台商賣掉大陸廠，經濟部內部也有許多討論，台商到大陸投資需要審查，出售涉及國安是否也需要審核也在討論。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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