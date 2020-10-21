酸湯子殺9人丨國家衞健委呼籲罷食 黑龍江唯一酸湯子店改做麵檔

黑龍江省雞西市一家12人食用一種自製、雪藏近一年，名叫「酸湯子」的粗麵後，食物中毒事件中唯一倖存者都已去世，九口人食物中毒身亡，事件引發社會關注。黑龍江雞東縣唯一一間酸湯子店周二（20日）已不再賣酸湯子，改做麵檔；國家衞健委周一深夜發佈提醒，呼籲市民不要再製作、食用酵米麵食品。

所謂「酸湯子」，是用粟米水磨發酵後製作的一種粗麵。從九口人進食的酸湯子中，驗出高濃度米酵菌酸。內媒引述專家指，米酵菌酸十分耐熱，即使經過100度滾水煮用或高壓蒸煮都不會被消滅；針對米酵菌酸食物中毒，目前也沒有特效解毒藥；變壞的銀耳、發酵的粟米麵、澱粉類包括糯米、小米、高粱米、薯仔等製品，都有可能有米酵菌酸。

遼陽市小屯水泥廠職工醫院醫生、前院長衣華貴指出，事發當日有4人吃過的酸湯子已受到污染，「它的毒性是砒霜的20倍以上」。

黑龍江雞東縣唯一一間酸湯子店亦不再販賣酸湯子，老闆娘指，「以前大家都喜歡吃，現在因為他們自己製作的吃死人了，大家也不來吃了」；也有顧客指，現在都不敢吃酸湯子，改吃饅頭、麵、小菜。

根據香港食物安全中心的資料，引發米酵菌酸的椰毒伯克霍爾德氏菌，在土壤及植物中無處不在，最佳生長溫度為37°C，而產生這種細菌的最理想溫度則是26°C。米酵菌酸耐熱，而且沖洗不去，中毒者可能出現腹痛、嘔吐等病徵，情況嚴重者可引致肝功能異常，甚至死亡。

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